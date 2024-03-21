Лишит ли Эстония граждан РФ и Беларуси права голоса?

Министр иностранных дел и председатель Eesti 200 Маргус Цахкна сказал, что не получится лишить граждан третьих стран права голоса, не меняя конституцию, поэтому в ближайшее время это сделать невозможно.

Он сказал, что его партия поддерживает лишение или приостановку права голоса граждан стран-агрессоров, но вопрос в том, как это сделать. „Если начинать это делать, то нужно довести до конца“, - сказал министр. Нельзя допустить, что мы проведем колоссальную работу, а потом выяснится, что это противоречит конституции. В этом случае и Россия может использовать ситуацию в качестве иллюстрации нашей внутренней слабости. Для изменения конституции необходима поддержка как минимум 4/5 парламентариев, и этот процесс займет как минимум семь месяцев, поэтому сначала необходимо достичь парламентского консенсуса.

Министр здравоохранения Рийка Сиккут также сказала, что этот процесс очень трудоемкий и торопиться нельзя, сначала надо достичь парламентского консенсуса, а сейчас этого сделать так, чтобы успеть до выборов, не получится.

Она отметила, что последний мониторинг интеграции показал, что то, является ли человек путинистом, не зависит от того, какое у него гражданство, картина намного более пестрая. В этом вопросе нельзя торопиться, для быстрого изменения конституции не хватает голосов. „Это не место для зарабатывания политических очков. Когда будет достигнут консенсус и станет ясно, что парламентский процесс приведет к результату, то тогда нужно будет действовать. Для того, чтобы довести этот процесс до конца до местных выборов, я возможностей не вижу“, - пояснила Сиккут.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что в коалиционном соглашении была договоренность провести первичный анализ, и это уже сделано. „В конституционном контексте мы имеем дело со сложной правовой дискуссией. Важно, к какому мнению придут эксперты в области права. Важно, чтобы все было юридически корректно и достоверно“.