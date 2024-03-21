21.03.2024, 17:15
ЗАКУЛИСЬЕ | Это конец? Решение в отношении Porto Franco катастрофа для Кылварта. Недоверие набирает обороты(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В судебных решениях имя мэра Таллинна Михаила Кылварта упоминается 135 раз. В столичном горсобрании голоса разделились поровну: 39–39. Как пишет издание Eesti Päevaleht, в воздухе повеяло большими переменами.
Оппозиционные фракции Таллиннского горсобрания составляют таблицы, в которых отмечают, кто где будет находиться на следующей неделе. Это делается для того, чтобы как только представится возможность, все 39 оппозиционных депутатов, по состоянию на настоящий момент, могли дружно нажать на кнопку и сделать то, что не удается сделать уже почти 20 лет, — отстранить Центристскую партию от власти.