Новости Эстонии
21.03.2024, 17:15

ЗАКУЛИСЬЕ | Это конец? Решение в отношении Porto Franco катастрофа для Кылварта. Недоверие набирает обороты

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Herman Kelomees
poliitikatoimetaja
Под мэром Таллинна Михаилом Кылвартом закачалось кресло.
Под мэром Таллинна Михаилом Кылвартом закачалось кресло.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В судебных решениях имя мэра Таллинна Михаила Кылварта упоминается 135 раз. В столичном горсобрании голоса разделились поровну: 39–39. Как пишет издание Eesti Päevaleht, в воздухе повеяло большими переменами.

Оппозиционные фракции Таллиннского горсобрания составляют таблицы, в которых отмечают, кто где будет находиться на следующей неделе. Это делается для того, чтобы как только представится возможность, все 39 оппозиционных депутатов, по состоянию на настоящий момент, могли дружно нажать на кнопку и сделать то, что не удается сделать уже почти 20 лет, — отстранить Центристскую партию от власти.

Для Центристской партии, десятилетиями пребывавшей в статусе одной из самых больших политических сил Эстонии, это станет действительно смертельным ударом. Над работниками муниципальных учреждений, усилиями которых поддерживается жизненная сила партии, нависнет опасность, и таких людей сотни. А сил потребуется как никогда много, ведь решение Таллиннского окружного суда по делу Porto Franco, в соответствии с которым Центристская партия должна заплатить миллионный штраф, парализует деятельность партии. Потеря власти, имидж неудачника и плохой рейтинг, обусловленный расколом партии, может обернуться тем, что Центристская партия потеряет в июне место единственного члена Европарламента, придется закрыть бюро Яны Тоом, которое для партии является поддержкой.

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