ЗАКУЛИСЬЕ | Это конец? Решение в отношении Porto Franco катастрофа для Кылварта. Недоверие набирает обороты

Оппозиционные фракции Таллиннского горсобрания составляют таблицы, в которых отмечают, кто где будет находиться на следующей неделе. Это делается для того, чтобы как только представится возможность, все 39 оппозиционных депутатов, по состоянию на настоящий момент, могли дружно нажать на кнопку и сделать то, что не удается сделать уже почти 20 лет, — отстранить Центристскую партию от власти.