Певкур в Киеве: Эстония отправит в Украину снаряды и другую военную помощь на 20 млн евро

„В пакет также входят, например, безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и другое. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала бы боеготовность Сил обороны Эстонии“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Последний пакет помощи включает 155-миллиметровые снаряды, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Восстановление вклада Эстонии частично финансируется Данией. Точные количества не разглашаются по соображениям безопасности.

„Обзор фронта, полученный от министра обороны Умерова, подтвердил необходимость в нашем пакете, но также четко указал на то, что Украине нужны боеприпасы, все виды элементов ПВО, а также технические запасные части и средства радиоэлектронной борьбы“, - сказал Певкур, комментируя встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В прошлом Эстония передала в дар Украине ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медикаменты, средства индивидуальной защиты (шлемы и т. д.) и продовольственные пакеты.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.