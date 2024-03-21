Певкур в Киеве: Эстония отправит в Украину снаряды и другую военную помощь на 20 млн евро
Министр обороны Ханно Певкур, находящийся с визитом в Украине, проинформировал своего украинского коллегу, министра обороны Рустема Умерова, о новом пакете помощи Эстонии, который включает, среди прочего, критически необходимые артиллерийские снаряды, которые будут отправлены немедленно. Размер этого пакета помощи составит 20 миллионов евро.
„В пакет также входят, например, безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и другое. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала бы боеготовность Сил обороны Эстонии“, - заявил министр обороны Ханно Певкур.
Последний пакет помощи включает 155-миллиметровые снаряды, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Восстановление вклада Эстонии частично финансируется Данией. Точные количества не разглашаются по соображениям безопасности.
„Обзор фронта, полученный от министра обороны Умерова, подтвердил необходимость в нашем пакете, но также четко указал на то, что Украине нужны боеприпасы, все виды элементов ПВО, а также технические запасные части и средства радиоэлектронной борьбы“, - сказал Певкур, комментируя встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
В прошлом Эстония передала в дар Украине ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медикаменты, средства индивидуальной защиты (шлемы и т. д.) и продовольственные пакеты.
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