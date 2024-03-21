Эдуард Одинец: решение о денонсации договора с РФ о правовой помощи правильное, но у наших жителей могут возникнуть трудности

Согласно денонсированному договору, оба государства были обязаны обеспечивать гражданам другой договаривающейся стороны бесплатную юридическую помощь и бесплатное судопроизводство на тех же основаниях, что и своим гражданам. Неясно, как прекращение договора отразится на гражданах Эстонии в семейных делах и при взыскании долгов. И уменьшатся ли еще больше, например, у наших квартирных товариществ возможности по взысканию с граждан России задолженности по квартирной плате?

До сих пор оба государства были обязаны в случае получения соответствующей просьбы пересылать друг другу в дипломатическом порядке без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов гражданского состоянии и документы об образовании, работе и т.д., касающиеся личных прав и имущественных интересов граждан другой страны. Вопросы есть и здесь. По всей видимости, теперь возможности граждан Эстонии получать из России документы значительно уменьшатся. Помимо этого, процедура по получению документов станет дороже, поскольку потребуется делать перевод и ставить апостиль.

Остается без ответа вопрос, даст ли денонсация договора нашему восточному соседу более широкие возможности наложить лапу на имущество граждан и юридических лиц Эстонии в России. И нельзя игнорировать тот факт, что на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, предусматривающий реализацию замороженных активов граждан и юридических лиц России.

Хотя контакты жителей и предприятий Эстонии с Россией за последние два года, когда идет война, сократились, люди продолжают общаться, с этим связаны и различные правовые споры и проблемы.

Однако нужно признать, что денонсация договора может создать дополнительные сложности гражданам Эстонии как у нас, так и в России. Как и постоянным жителям Эстонии, нашим правовым органам и предприятиям. Вероятно, возможности Эстонского государства помогать своим жителям теперь уменьшатся.

Без слов понятно, что до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине, никакого доверия к нашему восточному соседу быть не может.

Не исключено, что Россия теперь будет по своему усмотрению оставлять без внимания те или иные выданные в Эстонии документы и справки, что может осложнить положение наших граждан в России.

Я очень надеюсь, что денонсация договора не означает, что наши правовые органы больше не смогут добиться выдачи из России лиц, совершивших преступление в Эстонии, или что решения по гражданским делам, вынесенные в пользу граждан Эстонии, больше не будут исполняться.

На мой взгляд, сотрудничество двух стран в сфере правовой помощи приносило большую пользу в тех случаях, когда требовалось получить сведения о том, гражданином какой страны лицо является по рождению. Также хочется верить, что в дальнейшем, к примеру, в Псковской области не начнут в массовом порядке объявляться новые граждане по рождению, информацию о которых и подлинность документов которых у нас нет возможности проверить.

По оценке юристов, ключевая проблема отмены данного договора связана со взысканием алиментов. Согласно пояснениям вице-канцлера Министерства юстиции, до сих пор действовал порядок, что если алименты взыскивают с родителя, который имеет гражданство России и находится в России, а сам ребенок, имеющий российское гражданство, живет в Эстонии, то дело рассматривается в суде РФ.

После денонсации такие случаи должны рассматривать суды в Эстонии. С одной стороны, это вроде бы всё упрощает. Но что станет с исполнением судебных решений на территории России? Можно предположить, что всё усложнится.

Одним словом, проблем и вопросов хватает. Так что нужно подумать о том, как в новых реалиях мы сможем помогать своим гражданам.

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