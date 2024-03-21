Эдуард Одинец: решение о денонсации договора с РФ о правовой помощи правильное, но у наших жителей могут возникнуть трудности(5)
Парламент Эстонии в среду денонсировал заключенный с Российской Федерацией договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Выражение недоверия правовой системе России неизбежно в ситуации, когда ведущая против Украины войну Россия грубо нарушает международное право и устав ООН, совершает тяжкие военные преступления и не соблюдает права человека и международное гуманитарное право.
Без слов понятно, что до тех пор, пока продолжается российская агрессия в Украине, никакого доверия к нашему восточному соседу быть не может.
Однако нужно признать, что денонсация договора может создать дополнительные сложности гражданам Эстонии как у нас, так и в России. Как и постоянным жителям Эстонии, нашим правовым органам и предприятиям. Вероятно, возможности Эстонского государства помогать своим жителям теперь уменьшатся.
Хотя контакты жителей и предприятий Эстонии с Россией за последние два года, когда идет война, сократились, люди продолжают общаться, с этим связаны и различные правовые споры и проблемы.
Главный вопрос – как впредь будет выглядеть правовая защита имущества граждан и юридических лиц обеих стран на территории другого государства.
Остается без ответа вопрос, даст ли денонсация договора нашему восточному соседу более широкие возможности наложить лапу на имущество граждан и юридических лиц Эстонии в России. И нельзя игнорировать тот факт, что на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, предусматривающий реализацию замороженных активов граждан и юридических лиц России.
До сих пор оба государства были обязаны в случае получения соответствующей просьбы пересылать друг другу в дипломатическом порядке без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов гражданского состоянии и документы об образовании, работе и т.д., касающиеся личных прав и имущественных интересов граждан другой страны. Вопросы есть и здесь. По всей видимости, теперь возможности граждан Эстонии получать из России документы значительно уменьшатся. Помимо этого, процедура по получению документов станет дороже, поскольку потребуется делать перевод и ставить апостиль.
Согласно денонсированному договору, оба государства были обязаны обеспечивать гражданам другой договаривающейся стороны бесплатную юридическую помощь и бесплатное судопроизводство на тех же основаниях, что и своим гражданам. Неясно, как прекращение договора отразится на гражданах Эстонии в семейных делах и при взыскании долгов. И уменьшатся ли еще больше, например, у наших квартирных товариществ возможности по взысканию с граждан России задолженности по квартирной плате?
Не исключено, что Россия теперь будет по своему усмотрению оставлять без внимания те или иные выданные в Эстонии документы и справки, что может осложнить положение наших граждан в России.
Я очень надеюсь, что денонсация договора не означает, что наши правовые органы больше не смогут добиться выдачи из России лиц, совершивших преступление в Эстонии, или что решения по гражданским делам, вынесенные в пользу граждан Эстонии, больше не будут исполняться.
На мой взгляд, сотрудничество двух стран в сфере правовой помощи приносило большую пользу в тех случаях, когда требовалось получить сведения о том, гражданином какой страны лицо является по рождению. Также хочется верить, что в дальнейшем, к примеру, в Псковской области не начнут в массовом порядке объявляться новые граждане по рождению, информацию о которых и подлинность документов которых у нас нет возможности проверить.
По оценке юристов, ключевая проблема отмены данного договора связана со взысканием алиментов. Согласно пояснениям вице-канцлера Министерства юстиции, до сих пор действовал порядок, что если алименты взыскивают с родителя, который имеет гражданство России и находится в России, а сам ребенок, имеющий российское гражданство, живет в Эстонии, то дело рассматривается в суде РФ.
После денонсации такие случаи должны рассматривать суды в Эстонии. С одной стороны, это вроде бы всё упрощает. Но что станет с исполнением судебных решений на территории России? Можно предположить, что всё усложнится.
Одним словом, проблем и вопросов хватает. Так что нужно подумать о том, как в новых реалиях мы сможем помогать своим гражданам.
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