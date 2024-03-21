Новое подозрение: поломка кабеля между материком и Вормси тоже может быть делом рук человека

Предположительное место поломки, обнаруженное в результате измерений, находится в зоне, где море начинает углубляться – примерно с двух метров и далее. „Точное место неисправности станет известно после погружения водолазов“, – сказал Forte Прийт Соом, руководитель Эстонского фонда развития широкополосной связи ELASA, который занимается администрированием кабелей.