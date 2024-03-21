Новости Эстонии
21.03.2024, 12:55

Новое подозрение: поломка кабеля между материком и Вормси тоже может быть делом рук человека

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Aivar Pau
aivar.pau@delfi.ee
ФОТО: Foto: Priit Simson

Вчера, 20 марта, около девяти часов утра произошел сбой в передаче данных по кабелю между материком и островом Вормси. Согласно новому подозрению, поломка может быть делом рук человека.

Предположительное место поломки, обнаруженное в результате измерений, находится в зоне, где море начинает углубляться – примерно с двух метров и далее. „Точное место неисправности станет известно после погружения водолазов“, – сказал Forte Прийт Соом, руководитель Эстонского фонда развития широкополосной связи ELASA, который занимается администрированием кабелей.

Соом сказал, что, поскольку льда в этом районе не видно, то вероятность разрушения ледовым покровом крайне мала.

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