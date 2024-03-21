21.03.2024, 12:55
Новое подозрение: поломка кабеля между материком и Вормси тоже может быть делом рук человека(5)
ФОТО: Foto: Priit Simson
Вчера, 20 марта, около девяти часов утра произошел сбой в передаче данных по кабелю между материком и островом Вормси. Согласно новому подозрению, поломка может быть делом рук человека.
Предположительное место поломки, обнаруженное в результате измерений, находится в зоне, где море начинает углубляться – примерно с двух метров и далее. „Точное место неисправности станет известно после погружения водолазов“, – сказал Forte Прийт Соом, руководитель Эстонского фонда развития широкополосной связи ELASA, который занимается администрированием кабелей.