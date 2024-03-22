ИССЛЕДОВАНИЕ | Дети в Эстонии откладывают треть своих карманных денег

В ходе опроса, проведенного во всех странах Балтии, 34 процента родителей Эстонии ответили, что целью выдачи карманных денег является, прежде всего, накопление. „Например, в Латвии и Литве накопление не ценится столь же высоко. В обоих случаях такую цель выдачи карманных денег указали 29 процентов респондентов, – рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Очень отрадно видеть, что обучение финансовой мудрости в эстонских семьях начинается все раньше и раньше, потому что такие навыки и привычки обязательно пригодятся на каждом этапе жизни. Чем раньше начать, тем лучше“.

Тем не менее, помимо накопления денег, почти половина, или 47 процентов родителей указали, что они дают ребенку карманные деньги без какой-либо конкретной цели. Почти треть, или 30 процентов, признались, что карманные деньги детей предназначены для покупки сладостей. При этом наибольшими сластенами оказались латвийские дети – целых 42 процента родителей Латвии признались, что они выдают карманные деньги именно для этой цели.

Многие мамы и папы дают своим детям карманные деньги и за какие-нибудь конкретные достижения. Например, 39 процентов родителей дают детям деньги по случаю дня рождения и других праздничных событий, 15 процентов награждают за достижения в школе, а девять процентов дают карманные деньги за выполнение различных обязанностей по дому, таких как уборка, садовые работы и т.д. Эстонцы выделяются среди своих соседей и здесь, поскольку вознаграждение за работы по дому в Эстонии распространено больше, чем как в Латвии (14%), так и в Литве (16%).