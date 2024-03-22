ИССЛЕДОВАНИЕ | Дети в Эстонии откладывают треть своих карманных денег
Зачем родители дают своим детям карманные деньги? Если часть детей тратят их в основном на сладости, а часть получают деньги и за хорошие успехи в школе, то треть родителей выдает карманные деньги, чтобы ребенок научился обращаться с деньгами и экономить их, выяснилось в результате исследования, проведенного по заказу банка Citadele.
В ходе опроса, проведенного во всех странах Балтии, 34 процента родителей Эстонии ответили, что целью выдачи карманных денег является, прежде всего, накопление. „Например, в Латвии и Литве накопление не ценится столь же высоко. В обоих случаях такую цель выдачи карманных денег указали 29 процентов респондентов, – рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Очень отрадно видеть, что обучение финансовой мудрости в эстонских семьях начинается все раньше и раньше, потому что такие навыки и привычки обязательно пригодятся на каждом этапе жизни. Чем раньше начать, тем лучше“.
Тем не менее, помимо накопления денег, почти половина, или 47 процентов родителей указали, что они дают ребенку карманные деньги без какой-либо конкретной цели. Почти треть, или 30 процентов, признались, что карманные деньги детей предназначены для покупки сладостей. При этом наибольшими сластенами оказались латвийские дети – целых 42 процента родителей Латвии признались, что они выдают карманные деньги именно для этой цели.
Многие мамы и папы дают своим детям карманные деньги и за какие-нибудь конкретные достижения. Например, 39 процентов родителей дают детям деньги по случаю дня рождения и других праздничных событий, 15 процентов награждают за достижения в школе, а девять процентов дают карманные деньги за выполнение различных обязанностей по дому, таких как уборка, садовые работы и т.д. Эстонцы выделяются среди своих соседей и здесь, поскольку вознаграждение за работы по дому в Эстонии распространено больше, чем как в Латвии (14%), так и в Литве (16%).
Теперь в мобильном приложении Citadele появилась дополнительная возможность создавать вызовы для своей семьи и друзей. Данная функция облегчает для родителей обсуждение финансовых вопросов с детьми, и помогает детям попробовать заработать свой первый доход. В списке категорий можно выбрать подходящий вызов, или же создать его самостоятельно. После этого нужно определить размер и срок выплаты, и в случае успешного выполнения задания получатель платы за преодоление вызова получит заработанную сумму денег.
Кроме того, пятая часть родителей Эстонии ответили, что они дают детям карманные деньги, однако просят копить их для конкретных целей. Например, для покупки нового телефона, компьютера, велосипеда и т.д.
„При обучении финансовой мудрости такой способ на самом деле очень полезен, если ребенок покупает на свои деньги и более крупные вещи, например, одежду, школьные принадлежности и т.д. Таким образом, ребенок быстрее учится понимать, как следует оставаться в рамках бюджета и приобретать в первую очередь те вещи, которые ему действительно нужны, – сказала Марина Хакиайнен. – Естественно, в этом случае сумму карманных денег следует несколько увеличить, чтобы у ребенка осталось немного денег и на сладости“.
Если вы хотите побудить ребенка накапливать деньги, для этого есть еще хороший способ. „Например, вы можете открыть накопительный или сберегательный счет, деньги с которого нельзя будет снять наличные в любой момент. После этого предложите ребенку следующий выбор: при получении денег он может получить их сразу, чтобы на что-нибудь потратить, однако если он положит их на сберегательный счет или инвестирует, то родитель добавит такую же сумму. Такой подход позволит сильно мотивировать ребенка на накопление или инвестирование денег“, – объяснила Хакиайнен.
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