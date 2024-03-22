ОПРОС | Готовность людей платить больше за экологически чистые продукты снижается
Последние исследования Kantar Emor показывают, что хотя большинство жителей Эстонии при потреблении продуктов и услуг считают экологичность продуктов и услуг весьма важной, их значение несколько снизилось по сравнению с предыдущими двумя годами. Готовность платить больше за экологически чистые продукты и услуги также снизилась.
„Если давление на бюджет людей, вызванное стремительным ростом цен в прошлом году, не снизило готовность платить больше за экологически чистые товары и услуги, то в этом году на фоне общей возросшей неопределённости замечена перемена. Если в предыдущие два года около трёх четвертей жителей Эстонии были готовы платить больше за экологически чистые товары и услуги, то в этом году готовность упала до 63%“, — рассказала Катрин Мяннастэ, эксперт-исследователь Kantar Emor. Как и раньше, они в основном готовы к повышению цены до 5%. 12% жителей Эстонии готовы потреблять более чем на 10% дорогие товары и услуги ради экологичности, и их доля также незначительно снизилась. „Желание внести свой вклад в защиту окружающей среды посредством потребительского выбора во многом зависит от общего отношения к окружающей среде, — добавила Мяннастэ. — Например, большинство из тех, кто не воспринимает изменение климата как серьёзную проблему, также не считают оправданным повышение цен на экологически чистые продукты и услуги“.
Доля людей, которые не придают значения экологичности потребляемых ими продуктов и услуг, выросла почти до трети (31%). Что касается экологичности продукции и услуг, то наиболее важными аспектами по-прежнему остаются те, с которыми непосредственно сталкиваются в ежедневном потреблении, то есть экологически чистое сырье и упаковка. Использование зелёной энергии, измерение выбросов CO2 и предпочтение партнёров с „зелёным“ мышлением становятся важными только в более сознательной группе потребителей, которая больше ценит экологичность.
Исследование также показало, что жители Эстонии ожидают вклада государственных учреждений в решение экологических проблем. Две трети (67%) считают, что ответственность за решение проблем изменения климата и окружающей среды лежит на правительстве, тогда как менее половины (равных 43%) жителей Эстонии считает, что ответственность лежит на частных лицах и компаниях/брендах.
Каждый четвёртый житель считает, что компании/бренды предприняли значительные шаги в решении проблем изменения климата и окружающей среды.
Внезапных изменений в том, какие компании являются наиболее зелёными в глазах жителей Эстонии, не произошло. Исследование выявило самые зелёные компании в четырёх секторах: производство, торговля, ИКТ/финансы/телекоммуникации/СМИ и инфраструктура. Например, в пятёрку крупнейших инфраструктурных компаний входят Riigimetsa Majandamise Keskus, RagnSells, Enefit, DPD и Elron, из которых только Elron впервые вошёл в пятёрку лидеров.
„Хотя сфера деятельности часто даёт явный толчок к „зелёной“ оценке компаний, из свободных комментариев видно, что люди замечают конкретные шаги, предпринимаемые компаниями в направлении экологичности. В качестве примера можно привести более активное продвижение мероприятий, направленных на сокращение пищевых отходов в торговых сетях“.
В опросе, проведённом в период с 13 по 23 февраля, приняли участие 1054 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет. Чтобы выяснить самые „зелёные“ компании/бренды, респондентам предлагалось выбрать до пяти самых „зелёных“ в каждом секторе, по их мнению, на основе заданного списка. Выбор нужно было сделать примерно из 30 самых известных и наиболее ценных компаний/брендов в каждой области. Список компаний/брендов основывался на результатах других исследований Kantar Emor по оценке брендов и компаний (рейтинг брендов; известность и репутация компаний; индекс рекомендаций и т. д.).
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