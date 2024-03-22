ОПРОС | Готовность людей платить больше за экологически чистые продукты снижается

„Если давление на бюджет людей, вызванное стремительным ростом цен в прошлом году, не снизило готовность платить больше за экологически чистые товары и услуги, то в этом году на фоне общей возросшей неопределённости замечена перемена. Если в предыдущие два года около трёх четвертей жителей Эстонии были готовы платить больше за экологически чистые товары и услуги, то в этом году готовность упала до 63%“, — рассказала Катрин Мяннастэ, эксперт-исследователь Kantar Emor. Как и раньше, они в основном готовы к повышению цены до 5%. 12% жителей Эстонии готовы потреблять более чем на 10% дорогие товары и услуги ради экологичности, и их доля также незначительно снизилась. „Желание внести свой вклад в защиту окружающей среды посредством потребительского выбора во многом зависит от общего отношения к окружающей среде, — добавила Мяннастэ. — Например, большинство из тех, кто не воспринимает изменение климата как серьёзную проблему, также не считают оправданным повышение цен на экологически чистые продукты и услуги“.