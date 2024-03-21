Украина начала бомбить российские топливные заводы. Это влияет и на эстонский рынок

В минувшие выходные под удары дронов попали несколько заводов в России. По оценкам исполнительного директора энергетической компании Gunvor Group Ltd Торбьорна Торнквиста, удары украинских дронов вывели из строя мощности по переработке нефти в России общим объемом около 600 000 баррелей в сутки, пишет Delfi Ärileht со ссылкой на Bloomberg.

„Это важно, потому что это, очевидно, оказывает непосредственное влияние на экспорт дистиллятов, — сказал Торнквист в интервью на конференции CERAWeek by S&P Global в Хьюстоне в понедельник. — Это, вероятно, сократит экспорт на несколько сотен тысяч баррелей“.