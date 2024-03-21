Экономика
21.03.2024, 16:30

Украина начала бомбить российские топливные заводы. Это влияет и на эстонский рынок

 
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Sanne Sigrid Taveter
sannesigrid.taveter@arileht.ee
Jevgenia Parv
перевод
Старейший Менделеевский нефтеперерабатывающий завод в России
Старейший Менделеевский нефтеперерабатывающий завод в России
ФОТО: Mendeleev Group | Delfi Meedia

Украина начала систематически атаковать российские топливные заводы.

В минувшие выходные под удары дронов попали несколько заводов в России. По оценкам исполнительного директора энергетической компании Gunvor Group Ltd Торбьорна Торнквиста, удары украинских дронов вывели из строя мощности по переработке нефти в России общим объемом около 600 000 баррелей в сутки, пишет Delfi Ärileht со ссылкой на Bloomberg.

„Это важно, потому что это, очевидно, оказывает непосредственное влияние на экспорт дистиллятов, — сказал Торнквист в интервью на конференции CERAWeek by S&P Global в Хьюстоне в понедельник. — Это, вероятно, сократит экспорт на несколько сотен тысяч баррелей“.

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