21.03.2024, 16:30
Украина начала бомбить российские топливные заводы. Это влияет и на эстонский рынок
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ФОТО: | Delfi Meedia
Украина начала систематически атаковать российские топливные заводы.
В минувшие выходные под удары дронов попали несколько заводов в России. По оценкам исполнительного директора энергетической компании Gunvor Group Ltd Торбьорна Торнквиста, удары украинских дронов вывели из строя мощности по переработке нефти в России общим объемом около 600 000 баррелей в сутки, пишет Delfi Ärileht со ссылкой на Bloomberg.