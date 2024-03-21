Пьяные велосипедисты оказались в больнице, автомобиль столкнулся с самокатом: что произошло на дорогах за сутки

В 13:30 произошла авария возле Яэдала 1а в Таллинне, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 14:23 произошла авария возле Козе 7 в Кехра, где 62-летний мужчина на велосипеде с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 17:23 поступило сообщение об аварии возле автобусной остановки „Tõnismägi“ на улице Эндла в Таллинне, где в автобусе Man Lions City, которым управлял 69-летний мужчина, упал 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 20:55 произошла авария на перекрестке Яаннсени и Таллинна мнт в Пярну, где 27-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 Avant при совершении левого поворота наехал на пешеходном переходе на 65-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

В 21:11 произошла авария возле Пярну мнт 77 в деревне Мярьямаа в Рапламаа, где столкнулись легковой автомобиль Honda Jazz под управлением 48-летнего мужчины и ехавший на электросамокате 39-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.

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