Получившей в прошлом году гигантский штраф компании Olerex грозит новое разбирательство

В среду на инфочасе правительства в Рийгикогу министр по вопросам климата Кристен Михал, комментируя тему топливного рынка, сказал, что компания Olerex и до 2023 года получала штрафы. А именно — сеть заправок получила относительно небольшой штраф за невыполнение обязанностей в 2021 году, который вступил в силу осенью 2023 года.