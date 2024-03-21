21.03.2024, 11:35
Получившей в прошлом году гигантский штраф компании Olerex грозит новое разбирательство(1)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Департамент окружающей среды назначил в конце прошлого года фирме Olerex за повторное невыполнение требований по доле биодобавок в топливе штраф в восемь миллионов евро. Это не первый случай, когда сеть автозаправочных станций игнорировала требование по биотопливу, пишет Äripäev.
В среду на инфочасе правительства в Рийгикогу министр по вопросам климата Кристен Михал, комментируя тему топливного рынка, сказал, что компания Olerex и до 2023 года получала штрафы. А именно — сеть заправок получила относительно небольшой штраф за невыполнение обязанностей в 2021 году, который вступил в силу осенью 2023 года.