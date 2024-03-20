Министр Мадис Каллас: если я не достигну своих целей, то в середине апреля уйду в отставку

„Для меня это был определенный момент отклика на различные письма, то есть все вещи каким-то образом сошлись“, - сказал Каллас, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию.

„Когда до этого (пресс-конференции правительства — ред.) приходит еще одно письмо, в котором говорится, что мы и с этим вперед не двигаемся, и с этим вперед не двигаемся, то это было как раз подходящее время“, - сказал министр.

Каллас добавил, что партнеры по правительственной коалиции должны соблюдать договоренности, обсуждать проблемы или прямо сказать, если что-то действительно сделать нельзя.

„Больше всего утомляет то, когда тема как бы движется, но на самом деле и нет, - сказал Каллас. - Я, как довольно молодой политик, на государственном уровне к этому не привык и, думаю, что не привыкну. Хотелось бы более конкретных договоренностей, более конкретных действий“.

Министр регионального развития вступил в должность 17 апреля прошлого года вместе с правительством Каи Каллас. Если к этой же дате текущего года Мадис Каллас своих целей не достигнет, то Эстония, по его словам, может искать нового министра регионального развития, отмечает Delfi.

Каллас: я должен черпать силу на селе

Министр регионального развития сказал на состоявшейся 14 марта пресс-конференции, что сельская жизнь, сельское хозяйство и региональная политика в Эстонии находятся в очень сложном положении, и преодолеть „стену“ стало сложно.

„Ближайшие недели покажут, насколько нам удастся принять какие-то решения, будь то база доходов местных самоуправлений, будь то различные меры Фонда развития сельской жизни для экономики сектора, будь то ряд мер именно для фермеров и аграриев, но я хочу сказать, что если это не удастся, то мне будет довольно сложно продолжать работать в роли министра регионального развития“, - сказал Каллас.

„Видимо, я должен идти и черпать силы у жителей сельской местности, которые разделяют те же принципы, как нам вести в Эстонии региональную политику“, - сказал он.

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