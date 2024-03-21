Лидер соцдемов о таллиннской коалиции: может быть, в Центристской партии осталась внутренняя оппозиция, которая планирует смену власти

Что будут делать в Таллинне соцдемы, которые делят власть с Центристской партией? Лаури Ляэнеметс, лидер социал-демократов, начал с того, что решение окружного суда о признании Центристской партии виновной вызывает серьезную тревогу. Он добавил, что руководство Таллиннского регионального отделения соцдемов соберется на этой неделе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По его словам, если Государственный суд Эстонии также вынесет обвинительный приговор, ситуация станет еще более серьезной.

„Если Центристской партии придется заплатить миллион евро за короткий период времени, она столкнется с большой нехваткой финансов, и это означает, что нам, вероятно, придется быть еще более бдительными, чтобы убедиться, что никто не начнет изобретать не самые подходящие способы получения денег“, - сказал Ляэнеметс.

Если Государственный суд Эстонии признает Центристскую партию виновной, то, по словам Ляэнеметса, социал-демократам будет очень трудно продолжать сотрудничество. Однако он подчеркнул, что руководство Таллиннского регионального отделения соцдемов знает о коалиции больше и само примет решение. „Не знаю, может быть, в Центристской партии осталась внутренняя оппозиция, и они планируют смену власти“, - предположил он.

Может ли Центристская партия наконец-то быть свергнута в Таллинне? По мнению Ляэнеметса, в настоящее время это математически невозможно. Социал-демократы не хотят создавать коалицию с EKRE, а вместе с другими партиями у них в общей сложности 39 мест в Таллиннском городском собрании. Для смены власти им не хватает одного места.

Ляэнеметс подтвердил слова вице-мэра Таллинна Каарела Оя (СДП) о том, что коррупция является красной чертой для социал-демократов. „Но нас беспокоит то, что первая инстанция суда вынесла одно решение, а вторая - совершенно другое“, - пояснил он, подчеркнув, что решение Государственного суда еще не ясно.