ЧП и криминал
20.03.2024, 16:00

ФОТО | Пожар унес еще одну жизнь

 
Türil hukkus tulekahjus inimene
Türil hukkus tulekahjus inimene
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Сегодня в 14:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме на улице Рохелисе в Тюри. Спасатели вынесли из задымленного дома человека, чью жизнь не удалось спасти.

О пожаре в Центр тревоги сообщил сосед, который заметил пламя, вырывающееся из окна дома, и заполнивший двор и комнату. Прибывшая через три минуты на место спасательная команда Тюри обнаружила перед собой горящее здание, и, поскольку спасатели были заранее проинформированы о том, что в здании может находиться человек, то в специальном снаряжении они вошли в дом и немедленно начали поиски жертвы. В сгоревшей комнате был найден человек, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось. Причину пожара и другие обстоятельства установят в ходе дальнейшего расследования.

Спасатели продолжают тушить пожар и искать очаг возгорания. Спасательные работы проводят профессиональные спасатели команд Тюри, Пайде, Вяндра и спасатели-добровольцы Вяэтса.

На сегодняшний день в результате пожаров в Эстонии погибли уже 22 человека, из них шестеро - в Ляэнеском регионе.

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