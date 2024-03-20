ФОТО | Пожар унес еще одну жизнь

О пожаре в Центр тревоги сообщил сосед, который заметил пламя, вырывающееся из окна дома, и заполнивший двор и комнату. Прибывшая через три минуты на место спасательная команда Тюри обнаружила перед собой горящее здание, и, поскольку спасатели были заранее проинформированы о том, что в здании может находиться человек, то в специальном снаряжении они вошли в дом и немедленно начали поиски жертвы. В сгоревшей комнате был найден человек, жизнь которого, к сожалению, спасти не удалось. Причину пожара и другие обстоятельства установят в ходе дальнейшего расследования.