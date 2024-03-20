Банковский прогноз: ВВП сократится на 1%, но во второй половине года экономика Эстонии потихоньку начнет восстанавливаться

Это означает, что на каждые 100 евро на банковском счете остается только 72,5 евро реальной покупательной способности. „Особенно сильно выросли цены на жилье: в феврале этого года они увеличились на 79%. Цены на продукты питания выросли на 45%, – говорит Ленно Уускюла. – На данный момент рост цен приостановился, но повышение НСО в этом году и предстоящий налог на автомобили снова создадут ситуацию, когда цены могут вырасти больше, чем позволяет экономическая ситуация“.

Доходы как частных лиц, так и предприятий в Эстонии сильно пострадали от общего роста цен после окончания коронакризиса – по сравнению с допандемическим периодом потребительские цены в Эстонии выросли на 38%.

„В годовом исчислении, если ВВП упадет на 1%, мы можем увидеть, что ВВП четвертого квартала превзойдет показатели аналогичного периода прошлого года, а если смотреть вперед до 2025 года, то мы можем быть более оптимистичными и прогнозировать рост до 3%“, – сказал Уускюла. „Учитывая слабые показатели предыдущих трех лет, рост может оказаться даже выше, поскольку у нас большой производственный потенциал“.

Начало 2024 года было слабым как в части потребления, так и в части обрабатывающей промышленности. Поэтому Luminor прогнозирует снижение ВВП на 1% в целом за год. Но во второй половине года могут появиться более позитивные показатели.

В качестве позитивного признака главный экономист Luminor отметил быстрый рост экспорта услуг Эстонии. „Способность эстонских компаний предлагать разнообразные бизнес-услуги растет. Особенно радует рост экспорта услуг в США – поскольку американская экономика растет сейчас очень быстро, эти компании могут рассчитывать на хорошие результаты и в этом году“, – сказал Уускюла.

„Добавьте к этому рост населения, вызванный беженцами с Украины, и падение ВВП на душу населения будет еще больше – 8,1 %“, – говорит Ленно Уускюла. „Потребление, которое быстро росло после коронакризиса, превратилось в спад на фоне резкого роста цен, что напрямую повлияло на внутренний спрос и рабочие места. В то же время промышленное производство в Эстонии упало на одну пятую от своего пика, и, к сожалению, до сих пор нет уверенности в том, что дно достигнуто“.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии снижается уже восемь кварталов подряд, и по сравнению с пиковым уровнем конца 2021 года он упал на 5,6%.

Luminor прогнозирует рост потребительских цен на 3% в этом году и на 1% к 2025 году.

За последние два года очень большая часть расходов домохозяйств была съедена дополнительными расходами, связанными с ростом процентных ставок.

„Например, для жилищного кредита в размере 100 000 евро, взятого на 20 лет, повышение процентной ставки на один процентный пункт привело к увеличению ежемесячного платежа по кредиту на 50 евро, в то время как базовая ставка в 4% увеличила ежемесячный платеж с 500 до 700 евро, – говорит главный экономист Luminor. – Финансовые рынки уже некоторое время ждут снижения процентных ставок, но теперь кажется, что они могут дойти до кредитных клиентов только во второй половине года. Тем не менее, если мы увидим снижение процентных ставок, его влияние на кошелек будет очевидным и даст семьям с крупными жилищными кредитами больше свободных средств. Тем не менее, важно учитывать, что процентные ставки пока будут выше, чем в 2021 году“.

Рост заработной платы – выше роста цен

По словам Ленно Уускюла, рынок труда характеризуется, с одной стороны, продолжающимся ростом заработной платы, а с другой – некоторым увеличением безработицы. По прогнозам Luminor, в этом году рост заработной платы составит 7%. „Рост зарплат выше роста цен на 4%, но восстановление все еще медленное. Вероятно, мы достигнем уровня, который был до рецессии (2021 год) в середине 2025 года“, – сказал он.

Luminor прогнозирует, что уровень безработицы в этом году составит 7%, что несколько выше, чем в 2023 году.

„На самом деле с рабочими местами у нас пока всё в порядке, а рост уровня безработицы в значительной степени связан с добавлением в статистику украинских военных беженцев. Если не учитывать этот эффект, то рост безработицы был незначительным“, – сказал Уускюла. „Низкий уровень безработицы – это в основном результат того, что эстонские компании решили сохранить работников, где это возможно, за счет собственных ресурсов, включая инвестиции“.

Несмотря на то что экономика Эстонии, согласно весеннему прогнозу Luminor, восстанавливается после спада, в долгосрочной перспективе нет никаких признаков спонтанного быстрого роста, который бы значительно улучшил благосостояние общества в целом.

„В Эстонии мы чем-то похожи на Владимира и Эстрагона, героев пьесы Сэмюэла Беккета „В ожидании Годо“, которые все время ждут Годо, но тот так и не приходит. Похоже, что с экономическим ростом Эстонии та же история, – сказал Ленно Уускюла. – Но если мы хотим всерьез говорить о значительном увеличении размера экономики Эстонии в публичных дебатах, нам нужно сделать жесткий выбор, пойти на риск и принять мудрые решения. Такой путь лучше описан в „Одиссее“ Гомера – вместо бесконечного ожидания отправиться в путешествие, полное поисков, открытий, приключений, смелых решений и преодоления трудностей, где каждый вносит свой вклад в приближение общей цели“.

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