Член EKRE и депутат волостного собрания в течение полутора лет нарушал закон. Все вскрылось, и его отправили восвояси

Заместитель председателя комиссии по культуре и спорту волостного собрания Камбья Тойво Салус в сентябре 2022 года занял вакантное место своего коллеги по партии Вирго Куриста. По данным Tartu Postimees, Салус на самом деле не подходил в качестве замещающего члена волостного собрания, поскольку к тому моменту он уже сменил регистрацию.

Председатель волостного собрания Айвар Алексеев сообщил Delfi, что они получили письмо от избирательной комиссии республики, в котором секретарям рекомендуется проверять соответствие депутатов должности два раза в год. „С этого момента все пошло наперекосяк“, - рассказал он. Выяснилось, что в то время, когда Салус был замещающим депутатом, он был зарегистрирован на территории города Тарту.