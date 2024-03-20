Новости Эстонии
20.03.2024, 16:25

Член EKRE и депутат волостного собрания в течение полутора лет нарушал закон. Все вскрылось, и его отправили восвояси

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Председатель волостного собрания: ошибка точно не была намеренной
Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Jevgenia Parv
перевод
Toivo Salus
Toivo Salus
ФОТО: Kristjan Teedema / Kambja vald

В феврале секретарь волостного собрания Камбья случайно обнаружил, что депутат Тойво Салус (EKRE) почти полтора года незаконно участвовал в управлении волостью. В среду вечером Салуса исключили из рядов законодательного органа.

Заместитель председателя комиссии по культуре и спорту волостного собрания Камбья Тойво Салус в сентябре 2022 года занял вакантное место своего коллеги по партии Вирго Куриста. По данным Tartu Postimees, Салус на самом деле не подходил в качестве замещающего члена волостного собрания, поскольку к тому моменту он уже сменил регистрацию.

Председатель волостного собрания Айвар Алексеев сообщил Delfi, что они получили письмо от избирательной комиссии республики, в котором секретарям рекомендуется проверять соответствие депутатов должности два раза в год. „С этого момента все пошло наперекосяк“, - рассказал он. Выяснилось, что в то время, когда Салус был замещающим депутатом, он был зарегистрирован на территории города Тарту.

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