20.03.2024, 16:25
Член EKRE и депутат волостного собрания в течение полутора лет нарушал закон. Все вскрылось, и его отправили восвояси(5)
Председатель волостного собрания: ошибка точно не была намеренной
ФОТО: Kristjan Teedema / Kambja vald
В феврале секретарь волостного собрания Камбья случайно обнаружил, что депутат Тойво Салус (EKRE) почти полтора года незаконно участвовал в управлении волостью. В среду вечером Салуса исключили из рядов законодательного органа.
Заместитель председателя комиссии по культуре и спорту волостного собрания Камбья Тойво Салус в сентябре 2022 года занял вакантное место своего коллеги по партии Вирго Куриста. По данным Tartu Postimees, Салус на самом деле не подходил в качестве замещающего члена волостного собрания, поскольку к тому моменту он уже сменил регистрацию.