Эксперт: наступившая раньше срока весна грозит привести к рекордному количеству случаев повреждения стекол

По его словам, последующие месяцы принесут много работы страховым компаниям, которые помогают клиентам устранять участившийся из-за весенней погоды ущерб. По словам представителя Seesam, почти каждый второй весенний страховой случай по каско представляет собой повреждение стекла, в 97% из них страдают именно лобовые стекла.

„Учитывая, как активно началась весна, крайне вероятно, что этот сезон принесет с собой повышенное количество обращений в автосервис для ремонта стекол. Страхование, как правило, предлагает защиту от повреждений стекол либо совсем без доли собственной ответственности, либо с собственной ответственностью 10%, однако стоит учитывать, что компенсации подлежит далеко не каждое повреждение стекла“, — заявил он.

По его словам, специалистов каждый год сталкиваются со случаями, когда автовладелец желает, чтобы страховщик заменил лобовое стекло, которое еще до скола было настолько поврежденным, изношенным или потускневшим и требовало замены.

„Страхование предназначено для преодоления непредвиденных ситуаций, например, когда повреждение стекла возникает из-за какого-нибудь внезапного удара либо столкновения с другим транспортным средством или иным предметом. Страховщик может отказать в возмещении ущерба, если видно, что водитель не заботился о лобовом стекле. Поэтому страховка не покрывает ущерб, возникший, например, в ходе очистки стекла ото льда или снега либо из-за того, что между дворниками застряли камешки или мелкая пыль“, — объяснил эксперт.

По его словам, ездить с изношенным или поцарапанным стеклом крайне опасно, поскольку по-весеннему яркое солнце делает поврежденное стекло, практически непрозрачным. „Во избежание этого стоит следить, чтобы между дворниками не скапливалась грязь, а также регулярно их мыть и менять“, — сказал он.