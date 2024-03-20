В Палдиски появится солнечный парк стоимостью 5 млн евро

По словам исполнительного директора KC Energy Михкеля Лооритса, солнечный парк в Палдиски будет способствовать приходу в регион промышленных компаний: „Солнечный парк Пости, строительство которого завершится в мае этого года, будет способствовать развитию бизнеса в Палдиски, поддержанию конкурентоспособности, а также привлечет в регион новых игроков“.

Он пояснил, что, поскольку волость Ляэне-Харью заинтересована в привлечении в регион промышленных предприятий, сотрудничество в рамках проекта Пости прошло отлично: „Обе стороны убеждены, что наличие мощностей по производству возобновляемой энергии имеет решающее значение для будущего промышленных предприятий“.

Лооритс признал, что вопрос того, что следует создавать в первую очередь – производство возобновляемой энергии или крупную промышленность – является извечным вопросом о курице и яйце: „У нас есть примеры ситуаций, когда мы строили солнечный парк рядом с существующими промышленными предприятиями и предлагали им прямые договоры на хороших условиях, но в случае с солнечным парком Пости произведенная электроэнергия сначала будет поступать в сеть“.

Лооритс рассказал, что, например, электроэнергия из солнечного парка в поселке Хельме в Южной Эстонии, строительство которого было завершено в рамках последнего проекта KC Energy, будет продаваться напрямую заводу Combiwood, и при наличии интереса аналогичный прямой договор можно будет заключить с городом или портом Палдиски. 7,5 МВт мощности парка покроют около половины годового потребления электроэнергии жителями Палдиски.

Лооритс добавил, что KC Energy имеет возможность предлагать аналогичные договоры с гарантированной ценой на более широком рынке как благодаря решениям по производству энергии на месте, так и через более крупные подразделения по производству возобновляемой энергии.