В Палдиски появится солнечный парк стоимостью 5 млн евро(2)
Компания возобновляемой энергетики KC Energy строит в Палдиски солнечный парк Пости мощностью 7,5 МВт и стоимостью 5 миллионов евро, который будет введен в эксплуатацию в мае.
По словам исполнительного директора KC Energy Михкеля Лооритса, солнечный парк в Палдиски будет способствовать приходу в регион промышленных компаний: „Солнечный парк Пости, строительство которого завершится в мае этого года, будет способствовать развитию бизнеса в Палдиски, поддержанию конкурентоспособности, а также привлечет в регион новых игроков“.
Он пояснил, что, поскольку волость Ляэне-Харью заинтересована в привлечении в регион промышленных предприятий, сотрудничество в рамках проекта Пости прошло отлично: „Обе стороны убеждены, что наличие мощностей по производству возобновляемой энергии имеет решающее значение для будущего промышленных предприятий“.
Лооритс признал, что вопрос того, что следует создавать в первую очередь – производство возобновляемой энергии или крупную промышленность – является извечным вопросом о курице и яйце: „У нас есть примеры ситуаций, когда мы строили солнечный парк рядом с существующими промышленными предприятиями и предлагали им прямые договоры на хороших условиях, но в случае с солнечным парком Пости произведенная электроэнергия сначала будет поступать в сеть“.
Лооритс рассказал, что, например, электроэнергия из солнечного парка в поселке Хельме в Южной Эстонии, строительство которого было завершено в рамках последнего проекта KC Energy, будет продаваться напрямую заводу Combiwood, и при наличии интереса аналогичный прямой договор можно будет заключить с городом или портом Палдиски. 7,5 МВт мощности парка покроют около половины годового потребления электроэнергии жителями Палдиски.
Лооритс добавил, что KC Energy имеет возможность предлагать аналогичные договоры с гарантированной ценой на более широком рынке как благодаря решениям по производству энергии на месте, так и через более крупные подразделения по производству возобновляемой энергии.
Строительство парка Пости делает особенным то, что, если в большинстве других солнечных парков Эстонии строительство осуществляется путем забивания оснований в почву, парк в Палдиски закреплен на скалистом берегу. Строительство солнечного парка создаст в период работ около 20 проектных рабочих мест, а также долгосрочные рабочие места – для обслуживания и эксплуатации.
Подготовительные работы к строительству парка начались в конце прошлого года, а в эксплуатацию он будет введен в мае этого года. 13 728 панелей парка производят энергию на площади 10,6 гектара.
Сегодня KC Energy управляет почти 50 подразделениями по производству возобновляемой энергии по всей Эстонии. В общей сложности KC Energy разрабатывает в Эстонии решения для хранения солнечной, ветровой и возобновляемой энергии мощностью около 990 МВт. Следующим проектом KC Energy станет солнечный парк, который появится в поселке Вайда волости Раэ.
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