Мнение
21.03.2024, 09:50

МНЕНИЕ | Не заплатил военный налог — отправляйся в тюрьму? Чем провинились белорусы и россияне, проживающие в Эстонии

 
Журналист Марина Бегункова
Журналист Марина Бегункова
ФОТО: личный архив

Юрист, гражданский активист, член Партии Реформ Евгений Криштафович на портале Delfi внес предложение, согласно которому граждане России и Беларуси, поживающие в Эстонии, должны платить военный налог. Гражданка Беларуси Марина Бегункова высказывает свое мнение по поводу данного предложения.

Граждане Беларуси живут в последнее время как на пороховой бочке. Основным белорусским экспортом в Эстонию после протестов 2020 года стали IT-специалисты. Но уже три года спустя Эстония начала прощаться с большим количеством стартапов, которые приносили хорошие деньги в казну. Один IT-специалист платит налоги в размере 2-3 тысяч евро. Эти налоги уплачиваются легально. Остаться в Эстонии с белорусским паспортом без легального дохода - нереально и незаконно. И благодаря налогам граждан РБ в Эстонии содержатся в том числе и украинские беженцы. Никто из белорусов не приезжает в Эстонию, чтобы садиться на шею государства. У многих здесь — не только стабильные рабочие места, но и свои небольшие бизнесы, которые помогают стране становиться более комфортной, современной, удобной.

Что предлагает реформист Евгений Криштафович? Ввести налог как для вновь приезжих (Евгений, приехать из Беларуси в Эстонию просто так сейчас практически невозможно!), так и для тех, кто давно живет в Эстонии и кому нужно продлевать основания для пребывания. „Донат ВСУ, по моей задумке, должен распространяться на всех, кто хочет дальше проживать здесь, - чтобы тех, кто не поддерживает вооруженное сопротивление российской агрессии вынудить уехать в 6-месячный срок на все четыре стороны“, — отмечает юрист.

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