МНЕНИЕ | Не заплатил военный налог — отправляйся в тюрьму? Чем провинились белорусы и россияне, проживающие в Эстонии

Граждане Беларуси живут в последнее время как на пороховой бочке. Основным белорусским экспортом в Эстонию после протестов 2020 года стали IT-специалисты. Но уже три года спустя Эстония начала прощаться с большим количеством стартапов, которые приносили хорошие деньги в казну. Один IT-специалист платит налоги в размере 2-3 тысяч евро. Эти налоги уплачиваются легально. Остаться в Эстонии с белорусским паспортом без легального дохода - нереально и незаконно. И благодаря налогам граждан РБ в Эстонии содержатся в том числе и украинские беженцы. Никто из белорусов не приезжает в Эстонию, чтобы садиться на шею государства. У многих здесь — не только стабильные рабочие места, но и свои небольшие бизнесы, которые помогают стране становиться более комфортной, современной, удобной.