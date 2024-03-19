МНЕНИЕ | Криштафович: граждане России и Беларуси должны платить военный налог

Однако, внести свой вклад должны все, так как это война , которую ведёт вся Россия. Символизм очень важен. Поэтому я вношу предложение увязать в дальнейшем предоставление вида на жительство гражданам России и Беларуси с обязательным взносом, сделанным в пользу Вооружённых Сил Украины. Назовём это военным налогом. Эстонская Республика в расчёте на одного жителя поддержала украинскую армию больше всех в Европе, и, разумеется, мы будем продолжать эту линию.

Среди доноров для этой организации есть и граждане России, и граждане Беларуси. В Эстонии проживает свыше 83 000 граждан России, из них около 74 000 – в статусе постоянных жителей. Несмотря на то, что прибытие сюда новых мигрантов из-за Чудского озера стало практически невозможным, в первые месяцы после начала войны против Украины количество российских беженцев увеличилось в несколько раз. Это большое число людей, и они должны вносить более существенный вклад, чем просто стоять с плакатом на улице. Многие их них и сами ищут для этого все возможности, и это безусловно логичное и заслуживающее признание поведение.

Очень многие граждане России и Беларуси делают это по своей инициативе уже давно и очень активно. Например, недавно т.н. министерство юстиции РФ признало „террористкой и экстремисткой“ проживающую в Эстонии бывшую соратницу Алексея Навального – эко-активистку Евгению Чирикову, которая собирает деньги на протезы и искусственные мышцы для раненых на фронте украинских солдат. Переехавший с семьёй из России в Таллинн травматолог Андрей Волна регулярно ездит в Украину проводить операции в качестве добровольца в военном госпитале. Известный российский журналист Аркадий Бабченко, которого российские спецслужбы даже пытались убить, работает в Эстонии в благотворительной организации, которая на собранные в 2023 году пожертвования отправила Украине на фронт военных машин, машин скорой помощи, электроники и других нужных вещей на сумму в 1,4 миллиона евро.

Десятки тысяч живущих в Европе граждан России, которые вышли в минувшее воскресенье в 12 часов к посольству своей страны, желая продемонстрировать, что не намерены выбирать своим президентом военного преступника – это красивый и символический жест. Но красивых жестов, к сожалению, мало. Единственной реальной силой, которая может обеспечить смену режима в России, является сегодня ВСУ , поэтому долг каждого русского – поддерживать их.

Каждый гражданин страны-агрессора должен заплатить, но это должно быть выражением солидарности, а не наказанием.

Но денег нужно больше, и, во имя будущего, будет очень важным и символичным, если больший вклад внесут сегодняшние граждане стран-агрессоров, которые реально выступают против войны, и по мнению которых в её развязывании виноваты российский и белорусский диктаторы. Должен ли военный налог для граждан России и Беларуси составлять 2%, 5% или 10% - это ещё успеем обсудить. Только надо попытаться справиться быстрее, чем с налогами на автомобили или лимонад. Самое важное – чтобы это был равный и публичный налог.

Каждый гражданин страны-агрессора должен заплатить, но это должно быть выражением солидарности, а не наказанием. У военного налога будут и последствия. Мы не сможем потом отправить в Россию никого из тех, кто добровольно и искренне поставит свою подпись на документе, обязывающем пожертвовать деньги Вооружённым Силам Украины. За это в России предусмотрены очень жёсткие санкции. Эти люди с этого момента и в дальнейшем станут уже „нашими русскими“.

В то же время с теми, кто откажется, поступить надо решительно: шесть месяцев для них должно быть достаточным временем, чтобы покинуть территорию Эстонской Республики. Я знаю, что есть люди, которые имеют гуманитарные причины для поездок в Россию, поскольку там, например, живут родители или другие нуждающиеся в помощи родственники. Но, к сожалению, мы уже достигли той точки, когда постоянная маятниковая миграция между Эстонией и Россией (Беларусью) стала представлять собой слишком большую угрозу. Каждый человек должен теперь серьёзно взвесить, лучше ему остаться со своей семьёй в России или в ЕС. Эта ситуация не изменится до победы Украины и до смены режима в России. Такая оценка очень жестокая, но она правдива. Единственный способ каким-то образом со своей стороны содействовать тому, чтобы мы снова смогли жить нормальной жизнью и границы вновь были открыты, – это помогать Вооружённым Силам Украины.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!