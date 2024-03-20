20.03.2024, 17:15
2000 страниц дела и „незаконные улики“: суд по делу бывшего главы полиции Эльмара Вахера начался с горячей речи защиты(1)
ФОТО: | Eesti Ekspress
По словам адвоката обвиняемых Маргуса Курма, некоторые доказательства собраны незаконно и не должны приниматься во внимание, пишет о предварительном слушании по громкому делу „Эстонский Экспресс“.
Судья Лийна Похлак не скрывала своего удивления в 9 утра среды в зале Харьюского уездного суда. „Обвиняемые явились!“ — сказала Похлак. Она добавила, что не приглашала их на сегодняшнее предварительное заседание.