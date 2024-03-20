ЧП и криминал
20.03.2024, 17:15

2000 страниц дела и „незаконные улики“: суд по делу бывшего главы полиции Эльмара Вахера начался с горячей речи защиты

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Tarmo Vahter
Tarmo.Vahter@ekspress.ee
Jevgenia Parv
перевод
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? На предварительном заседании Харьюского уездного суда лица бывших начальников полиции Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере выражали искреннее недоумение
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? На предварительном заседании Харьюского уездного суда лица бывших начальников полиции Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере выражали искреннее недоумение
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

По словам адвоката обвиняемых Маргуса Курма, некоторые доказательства собраны незаконно и не должны приниматься во внимание, пишет о предварительном слушании по громкому делу „Эстонский Экспресс“.

Судья Лийна Похлак не скрывала своего удивления в 9 утра среды в зале Харьюского уездного суда. „Обвиняемые явились!“ — сказала Похлак. Она добавила, что не приглашала их на сегодняшнее предварительное заседание.

В зале суда в первом ряду сидела тяжелая артиллерия эстонских правоохранительных органов — бывший генеральный директор полиции Эльмар Вахер, бывший директор Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и бывший руководитель следственного управления Налогово-таможенного департамента Ээрик Хелдна.

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