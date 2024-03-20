Бинты на два фронта. Как эстонские компании оказались втянуты в торговлю Украины с Россией

Украинский производитель медицинских изделий, по мнению стороны обвинения, фактически помогал лечить российских солдат, вторгшихся в его страну.

Поскольку после 24 февраля 2022 года украинские пункты пропуска через границу с Россией были закрыты, в поставках участвовали компании из Эстонии.

При этом суд допустил, что логистические компании, участвовавшие в схеме, могли не знать, что нарушают закон, поскольку организаторы схемы подготавливали двойные пакеты документов для перемещения медицинских изделий через таможенную границу Украины, Эстонии и Российской Федерации.

Киевская компания не согласна с обвинениями. «С 22 или 24 февраля 2022 года у нас нет никаких поставок в Российскую Федерацию. С эстонскими компаниями Forans и Scanviс мы работаем уже 20 лет – с ними у меня давние дружеские отношения. Мы в эстонскую компанию жгут не поставляли – уверен, что СБУ это видит. Товар мог попасть туда из третьих стран – мы поставляем в страны Средней Азии и Кавказа, где работаем уже 30 лет», – сказал гендиректор «Киевгума» Андрей Острогруд украинскому Forbes.

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Эстонские компании то и дело оказываются под подозрением в связи с обходом антироссийских санкций или ведением бизнеса в России. Так, например, летом прошлого года российский Фонда борьбы с коррупцией обнаружил, что эстонские предприятия помогают обслуживать яхту Путина, находящуюся под американскими санкциям. В конце февраля этого года эстонская логистическая компания Gold Solution OÜ оказалась в санкционном списке США за поддержку российской военной машины. Самое громкое дело связано с супругом премьер-министра Каи Каллас, компания с участием которого, как оказалось, продолжала вести дела с Россией после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

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