Внимание! Важная информация для опекунов теперь доступна и на русском языке

Как отмечает пресс-служба Пярнуского уездного суда, на сайте «Руководство опекуна» можно найти информацию о том, как стать опекуном, об обязанностях опекуна, об уходе за подопечным и об этой сфере в целом, включая руководство по заполнению отчета и ответы на часто задаваемые вопросы. Сайт также представляет обзор услуг поддержки и контакты, по которым можно обратиться за дополнительными разъяснениями.

Цель создания сайта − помочь опекунам лучше понять свою роль, а также уменьшить неясность и страх в общении с судом. Отчеты, представленные в более содержательном виде, дадут суду больше времени заниматься надзором по существу.

С сайтом можно ознакомиться здесь.

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