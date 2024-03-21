ГРАФИК | Индекс цен производителей промышленной продукции продолжил снижение

По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с январем прежде всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также продуктов питания и химикатов. Кроме того, на индекс повлияло повышение цен в производстве топливных масел и изделий из древесины.

По сравнению с февралем 2023 года более всего на индекс повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины и продуктов питания. Противоположное влияние оказал рост цен в производстве электронного оборудования. В обрабатывающей промышленности снижение цен составило 2,0%, в производстве продуктов питания — 4,1%.

Индекс цен на экспортную продукцию в феврале снизился по сравнению с январем на 4,6%. Более всего снизились цены электроэнергии, сельскохозяйственной продукции и цены в горнодобывающей промышленности. При этом более всего повысились цены фармацевтической продукции, нефтепродуктов и неметаллической минеральной продукции. По сравнению с февралем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 5,2%.

Индекс цен на импортную продукцию в феврале снизился по сравнению с январем на 3,3%. Более всего снизились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены сельскохозяйственной продукции. При этом наиболее повысились цены нефтепродуктов, одежды и транспортных средств. По сравнению с февралем 2023 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 2,6%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ „Индекс цен производителей промышленной продукции“, „Индекс цен на экспорт“ и „Индекс цен на импорт“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.

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