Дом эстонского языка приглашает в лабораторию короткометражек

По словам директора Дома эстонского языка Анны Фарафоновой, это еще один новый формат изучения языка, для разработки которых и создан дом эстонского языка.

«Лаборатория документальных короткометражек объединит изучающих эстонский язык и признанных режиссеров-натуралистов со всей Эстонии. В течение двух месяцев они будут сотрудничать, чтобы запечатлеть на мобильный телефон неотъемлемую часть повседневной жизни – природу. Из предыдущего опыта знаем, что подобное общение придает смелости говорить по-эстонски, расширяет словарный запас, развивает интерес к области и, вполне вероятно, приведет к последующим успешным проектам», – сказала Анна Фарафонова.

Изучающие язык и кинематографисты приступят к совместной работе в апреле. В рамках обучения, которое будет проходить по выходным в Нарве, участники напишут сценарий фильма, научатся снимать на мобильный телефон и небольшой командой снимут собственный короткометражный документальный фильм. В августе экспертное жюри выберет три лучших фильма, которые в сентябре будут показаны на Матсалуском фестивале фильмов о природе.

По словам исполнительного директора Матсалуского фестиваля фильмов о природе Марис Альтманн, Лаборатория документальных короткометражек является продолжением сотрудничества.

«Мы сотрудничаем с Домом эстонского языка уже четыре года. Новая идея учителей Юлии Вийрсалу и Пилле Маффуччи, с которыми мы провели в Ида-Вирумаа уже несколько проектов, была настолько уникальной и смелой, что мы сразу согласились», – сказала Марис Альтманн.

В Лаборатории документальных короткометражек смогут бесплатно принять участие 40 человек, изучающих эстонский язык и достигших в его изучении среднего уровня (В1).

Заявку на участие следует подать на сайте Фонда интеграции www.integration.ee/luhidokilabor не позднее 7 апреля. Там же можно найти всю информацию, включая расписание.