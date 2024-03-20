Разработчик дронов для ВСУ получил 5000 евро из рук президента Эстонии

Маргус Саммельсаар - технический директор компании Threod Systems, которая разрабатывает и помогает производить беспилотники, в том числе для нужд ВСУ. На вручении премии президент Алар Карис заявил, что Эстонии уже сейчас нужны инженеры, а в будущем их понадобится еще больше

„Сегодня ни одна отрасль экономики не может обойтись без инженеров. Вернее, нет такой сферы жизни“, — признался президент.

„Инженеры — это строители будущего, они стоят за каждым технологическим прорывом и каждым улучшением в нашей повседневной жизни, — уверен руководитель Союза инженеров Эстонии, основатель образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский, который также присутствовал на вручении премии. — Учреждение премии молодого инженера от президента сыграет значительную роль в повышении популярности инженерной профессии среди молодежи. Показывая примеры успеха, такие как достижения Маргуса Саммельсаара, мы мотивируем студентов и школьников видеть в инженерии не только карьерный путь, но и возможность внести свой вклад в развитие страны“.

„Награждение молодого инженера года — это не только признание индивидуальных достижений, но и мощный сигнал всему обществу о ключевой роли инженерии в развитии нашего государства“, - добавил Крупенский.

Соискателем премии был 31 инженер в возрасте до 35 лет. Такая премия вручается впервые. Об учреждении новой премии для молодых инженеров президент Эстонской Республики Алар Карис объявил в январе 2024 года на своем выступлении в детском лагере Enerhack Camp, в рамках которого в TalTech энергетике и инженерии обучались 300 детей.

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