Совет юриста: как получить долг с прекратившего деятельность предприятия?
С предприятием, испытывающим финансовые трудности, необходимо начать переговоры о выплате долга как можно раньше и по возможности найти компромисс. Однако, даже если задолжавшее предприятие прекратило свою деятельность и было продано для избежания долгов ликвидатору, это не значит, что долг необходимо списать, объяснила юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер.
Распространенной стратегией избежания долгов является продажа формы с целью её ликвидации. Владельцы же сразу создают новую компанию, продолжая вести бизнес с чистого листа. „На самом деле „чистого листа“ может не быть, и новая фирма может оставаться ответственной за обязательства своего предшественника,“ - объяснила юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер.
Для получения долга кредитор должен доказать, что имел место переход предприятия, т.е. договорная переуступка прав.
„В законе предусмотрена солидарная ответственность передатчика и приобретателя фирмы, а это означает, что в случае перехода предприятия покупателю переходит фирма как целое, т.е. со всеми обязательствами. Целью этого является предотвращение ситуаций, когда предприниматель отчуждает часть принадлежащих предприятию прав на невыгодных условиях, тем самым создавая невозможность выполнения обязательств фирмы,“ - сказала Сеппер. В случае такого перехода действует солидарная ответственность как за уже имеющиеся обязательства, так и за те, которые можно будет взыскать в течение пяти лет после перехода.
Для выявления перехода предприятия юрист Hedman советует смотреть на общую картину и оценивать характерные признаки перехода. Например, на переход указывает то, если новое предприятие действует в той же сфере, использует имущество и персонал старой компании, а также если клиенты перешли в новое предприятие.
Верховный суд Эстонии обозначил, что каждый спор и случай уникален, и точных условий для определения перехода быть не может. „Например, если член правления, генеральный директор или руководитель проекта небольшой компании без значительного капитала перешел в новое предприятие, то это уже можно рассматривать как переход . При этом круг собственников компании не обязательно должен совпадать, важно, чтобы был обеспечен переход знаний и клиентов компании. В другой компании важен торговый знак, в третьей - оборудование,“ - привела Сеппер примеры из практики эстонских судов.
На переход предприятия также указывает, если новое предприятие продолжает использовать домен, веб-сайт и аккаунты в социальных сетях предшественника, или если в них были сделаны минимальные изменения. Это рассматривается как переход интеллектуальной собственности предприятия, и если ома перешла новой фирме, то может быть речь идёт о сделке по переходу.
В случае перехода предприятия новое несет ответственность за старые обязательства. „Разумеется, речи о переходе предприятия не идет, если задолжавшее предприятие занималось, например, авторемонтом, а новое начинает работать как салон красоты,“ - уточнила юрист юридической фирмы Hedman.
Налогово-таможенная служба Эстонии также мониторит схемы переходов и при их выявлении переносит налоговый долг закрывшегося бизнеса на новое предприятие. „Кредиторам также стоит более смело использовать эту практику и предъявлять свои требования к новым фирмам,“ - посоветовала Сеппер и добавила, что министерство юстиции также поставило цель изменить закон, чтобы в будущем ограничить создание, управление и владение проблемными компаниями.
Тем не менее, юрист Hedman советует немедленно начать переговоры с фирмой, испытывающей финансовые трудности, для удовлетворения долга, найти компромисс или обратиться в суд с иском или заявлением о банкротстве. Если предприятие было продано ликвидатору, то следует проанализировать, мог ли иметь место переход компании, и предъявить требование к новой фирме.
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