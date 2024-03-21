Совет юриста: как получить долг с прекратившего деятельность предприятия?

Распространенной стратегией избежания долгов является продажа формы с целью её ликвидации. Владельцы же сразу создают новую компанию, продолжая вести бизнес с чистого листа. „На самом деле „чистого листа“ может не быть, и новая фирма может оставаться ответственной за обязательства своего предшественника,“ - объяснила юрист юридической фирмы Hedman Кайре Сеппер.

Для получения долга кредитор должен доказать, что имел место переход предприятия, т.е. договорная переуступка прав.

„В законе предусмотрена солидарная ответственность передатчика и приобретателя фирмы, а это означает, что в случае перехода предприятия покупателю переходит фирма как целое, т.е. со всеми обязательствами. Целью этого является предотвращение ситуаций, когда предприниматель отчуждает часть принадлежащих предприятию прав на невыгодных условиях, тем самым создавая невозможность выполнения обязательств фирмы,“ - сказала Сеппер. В случае такого перехода действует солидарная ответственность как за уже имеющиеся обязательства, так и за те, которые можно будет взыскать в течение пяти лет после перехода.

Для выявления перехода предприятия юрист Hedman советует смотреть на общую картину и оценивать характерные признаки перехода. Например, на переход указывает то, если новое предприятие действует в той же сфере, использует имущество и персонал старой компании, а также если клиенты перешли в новое предприятие.

Верховный суд Эстонии обозначил, что каждый спор и случай уникален, и точных условий для определения перехода быть не может. „Например, если член правления, генеральный директор или руководитель проекта небольшой компании без значительного капитала перешел в новое предприятие, то это уже можно рассматривать как переход . При этом круг собственников компании не обязательно должен совпадать, важно, чтобы был обеспечен переход знаний и клиентов компании. В другой компании важен торговый знак, в третьей - оборудование,“ - привела Сеппер примеры из практики эстонских судов.