Эстонская полиция может конфисковать машину с российскими номерами. Выход - продать ее в РФ, но владелица не хочет платить налог Путину
Несколько лет назад Олеся (имя изменено, настоящее имя известно редакции) покинула Россию и теперь живет в Эстонии на основании вида на жительство. Переехала женщина вместе с машиной, которая была произведена и зарегистрирована в России в 2021 году. До недавнего времени проблем не возникало, но после введенных ограничений на российские машины, у Олеси появилась сложность, которую она до сих пор не может решить.
Ранее действовало правило, что если автомобиль с российскими номерами в течение года выезжает за пределы ЕС, то регистрация в Эстонии не требуется. При этом нужно было обязательно иметь действующую дорожную страховку. Других препятствий для движения автомобилей с российскими номерами не было. Но все поменялось после того, как правительство Эстонии потребовало зарегистрировать такие машины в Эстонии или вывезти их из страны до 13 марта 2024. Нарушителей теперь ждет штраф до 400 евро.
В Эстонии можно зарегистрировать транспортные средства, произведенные для рынка третьих стран, но условием является соответствие транспортного средства единым требованиям Европейского Союза.
„Чтобы зарегистрировать автомобиль в Эстонии, нужно подать таможенную декларацию, заплатить налог. Затем нужно пройти платную процедуру подтверждения типа автомобиля у одной из пяти фирм, которые это делают. Потом обратиться в Департамент транспорта для регистрации автомобиля. Алгоритм понятен, но, к сожалению, не реализуем, - делится Олеся. - Закон требует, чтобы машина соответствовала европейским стандартам, и надо это каким-то образом подтвердить. Но я столкнулась с тем, что подтвердить это в Эстонии невозможно“.