Эстонская полиция может конфисковать машину с российскими номерами. Выход - продать ее в РФ, но владелица не хочет платить налог Путину

Ранее действовало правило, что если автомобиль с российскими номерами в течение года выезжает за пределы ЕС, то регистрация в Эстонии не требуется. При этом нужно было обязательно иметь действующую дорожную страховку. Других препятствий для движения автомобилей с российскими номерами не было. Но все поменялось после того, как правительство Эстонии потребовало зарегистрировать такие машины в Эстонии или вывезти их из страны до 13 марта 2024. Нарушителей теперь ждет штраф до 400 евро.