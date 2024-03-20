ФОТО | Громкое дело: начался суд над экс-главой полиции Эльмаром Вахером

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором обвиняет бывших высокопоставленных полицейских Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере в мошенничестве и пособничестве мошенничеству.

Госпрокуратура сообщила, что предъявила Хелдна обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к должностной фальсификации, Вахеру как должностному лицу — в должностной фальсификации и пособничестве мошенничеству, а Алаверу как должностному лицу — в пособничестве мошенничеству и должностной фальсификации.

„Обвинение заключается в том, что Ээрик Хелдна с помощью Эльмара Вахера и Айвара Алавере создал у Департамента социального страхования ложное впечатление о том, что по состоянию на 5 мая 2022 года он отработал 25 лет в должности офицера полиции. На основании этого департамент начал выплачивать ему пенсию за выслугу лет на основании закона о пенсиях“, — сообщили в прокуратуре.

На предварительном слушании основной спор шел о том, какое количество свидетелей следует вызвать в суд. „Нам нужно прояснить только один факт: какова была цель ротации Хелдна“, — сообщил защитник Маргус Курм и добавил, что, например, показания чиновников Налогово-таможенного департамента не имеют особого отношения к делу.

По словам прокуратуры, в общей сложности у них 41 свидетель, но в отношении 28 рассматривается возможность выиграть время.

Тем не менее, Курм потребовал вызвать для дачи показаний всех свидетелей. „Иначе может случиться, что заслушают только тех, кто согласен с обвинением“, — отметил он.

По оценке прокуратуры, слушания продлятся 25 дней. Хотя, по мнению судьи, этого может оказаться недостаточно, Курм также счел, что времени хватит.

Следующие заседания пройдут после Яанова дня, весь процесс продлится до января.

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