Директор Эстонского национального музея получила премию в размере 4000 евро

Согласно приказу министра, директор музея поощрена за выдающиеся профессиональные достижения в 2023 году.

Под успехами подразумеваются высокий уровень выставок, количество посетителей, превышающее ожидания, финансовые результаты, а также другие показатели.

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