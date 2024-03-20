Новости Эстонии
20.03.2024, 09:36

Директор Эстонского национального музея получила премию в размере 4000 евро

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ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Министр культуры Хейди Пурга выписала премию по результатам работы директору Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс, пишет RusERR.

Размер премии - 4000 евро.

Согласно приказу министра, директор музея поощрена за выдающиеся профессиональные достижения в 2023 году.

Под успехами подразумеваются высокий уровень выставок, количество посетителей, превышающее ожидания, финансовые результаты, а также другие показатели.

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