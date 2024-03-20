20.03.2024, 09:36
Директор Эстонского национального музея получила премию в размере 4000 евро(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр культуры Хейди Пурга выписала премию по результатам работы директору Эстонского национального музея (ERM) Керту Сакс, пишет RusERR.
Размер премии - 4000 евро.
Согласно приказу министра, директор музея поощрена за выдающиеся профессиональные достижения в 2023 году.
Под успехами подразумеваются высокий уровень выставок, количество посетителей, превышающее ожидания, финансовые результаты, а также другие показатели.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.