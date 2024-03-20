20.03.2024, 14:35
Эстонские спонсоры кровавой агрессии России. Голоса призывающих к их бойкоту становятся все громче
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Министр экономики Литвы: „просто бизнес“ уже не работает, людям нужно показывать свое отношение к происходящему с помощью кошелька
Калев Стойческу: Бойкот можно провести как на уровне государства и местного самоуправления, так и на уровне частного сектора и потребителей
Продукция Bonduelle, Pepsi, Mars, Nestlé, Unilever, Phillip Morris уже исчезает из подведомственных учреждений Сил обороны
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Спустя более чем два года после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине, в наших торговых точках продолжают продавать свою продукцию множество западных компаний, которые не собираются уводить ее с российского рынка и даже расширяют там производство, пишет Forte.