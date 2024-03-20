Новости Эстонии
20.03.2024, 14:35

Эстонские спонсоры кровавой агрессии России. Голоса призывающих к их бойкоту становятся все громче

 
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  • Министр экономики Литвы: „просто бизнес“ уже не работает, людям нужно показывать свое отношение к происходящему с помощью кошелька

  • Калев Стойческу: Бойкот можно провести как на уровне государства и местного самоуправления, так и на уровне частного сектора и потребителей

  • Продукция Bonduelle, Pepsi, Mars, Nestlé, Unilever, Phillip Morris уже исчезает из подведомственных учреждений Сил обороны

Aivar Pau
aivar.pau@delfi.ee
Jevgenia Parv
перевод
Продукция Viči, по-прежнему производимая в России, доступна на наших полках
Продукция Viči, по-прежнему производимая в России, доступна на наших полках
ФОТО: Aivar Pau

Спустя более чем два года после начала полномасштабной военной агрессии России в Украине, в наших торговых точках продолжают продавать свою продукцию множество западных компаний, которые не собираются уводить ее с российского рынка и даже расширяют там производство, пишет Forte.

Голоса с требованиями бойкота их продукции на эстонском рынке становятся все громче, и уже сделаны первые беспрецедентные шаги.

К таким компаниям и брендам относятся, например, литовская Viči и китайская Xiaomi, зарегистрированная в Эстонии российская компания eKassir, а также Bacardi, Bonduelle, Mars, Nestlé, PepsiCo, Philip Morris и Yves Rocher.

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