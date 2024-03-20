Рейтинги: центристы за неделю потеряли поддержку, успех Isamaa сохраняется(6)
В сотрудничестве MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю исследуются партийные предпочтения населения. По последним данным, 29% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают Isamaa, 19% - EKRE и 17,2% - Партию реформ.
Последние совокупные результаты отражают период опроса с 19 февраля по 18 марта, всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
За последние недели не произошло серьезных изменений в процентах поддержки трех самых популярных политических партий. Isamaa, занимающая лидирующую позицию, имеет преимущество в 10 процентных пунктов над EKRE, находящейся на втором месте. Партия реформ, занявшая третье место, отстает от EKRE на 1,8 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют социал-демократы (13,4%), Центристская партия (10,9%) и Eesti 200 (6%). Спад поддержки социал-демократов на данный момент остановился, а поддержка Центристской партии за неделю упала на 1 процентный пункт.
Коалиционные партии поддерживают 36,6% респондентов, а оппозиционные- 58,9%.
Поддержка партий 23.03.2024-18.03.2024
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