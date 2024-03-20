Ночью в пожаре в Ида-Вирумаа погиб мужчина

20 марта в 2:25 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Кохтла в волости Тойла горит дом, пламя вырывается наружу, а внутри дома находится человек. Звонивший был отцом проживавшего в доме человека. Сам он живет рядом с загоревшимся домом.

Первыми на место прибыли спасатели Кохтла-Ярве в 2:27. Поскольку дом был полностью охвачен пламенем, сразу войти в него не удалось. Начались работы по тушению. Горел небольшой одноэтажный садовый дом площадью 40 квадратных метров.

В 3:26 пожар был локализован и спасатели вынесли из дома тело мужчины.

Причину пожара установит расследование.

В этом году в пожарах в Эстонии погиб 21 человек.

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