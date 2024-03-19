Анастасия Коваленко-Кылварт: правительство, вводя очередной налог, цинично прикрывается заботой о здоровье детей

„Невольно складывается впечатление, что Партия реформ приглашает министров других партий за стол переговоров только тогда, когда на повестке дня стоит введение очередного налога с целью пополнения государственного бюджета. Возможно, такая задача поставлена перед каждой сферой: найдите для таблицы в Excel необходимые средства, и тогда обсудим финансирование вашей сферы,“ - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт.

По словам депутата, Кая Каллас неоднократно заявляла, что социальная политика не проводится с помощью налогов. „Теперь премьер-министр не видит проблемы в том, чтобы формировать политику в области здравоохранения именно посредством налогов. К сожалению, проблемой лишнего веса среди молодежи цинично прикрываются, чтобы залатать дыры в бюджете. Если бы правительство действительно беспокоилось о здоровье школьников, то предлагало бы комплексные решения. Почему не повышена дотация на школьные обеды, которая сейчас составляет 1 евро в день на ребенка? – тогда питание в школах было бы более здоровым. Почему ничего не делается для популяризации подвижного образа жизни среди детей? Почему не снижена ставка налога с оборота на овощи и фрукты?“, - отметила Коваленко-Кылварт.

Анастасия Коваленко-Кылварт добавила, что наилучшим примером того, как на самом деле относится Партия реформ к проблемам сферы здравоохранения является Таллиннская больница. „Министры от Центристской партии были отправлены в отставку со дня, и пятеро министров от Партии реформ приняли решение лишить Таллиннскую больницу финансирования из Европейского фонда восстановления экономики. Политические игры привели к тому, что было принято решение, которое нанесет большой урон нашему государству и системе здравоохранения. Пострадают врачи и пациенты, которые так долго ждали более современных условий медицинского обслуживания.