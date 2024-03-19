ВИДЕО | Мэр Кылварт, считающий отставку ненужной, надеется на уменьшение судебного штрафа

„Центристская партия уже однажды взяла на себя политическую ответственность в деле Porto Franco. Невозможно, чтобы на каждое подозрение/обвинение, решение первой инстанции, решение второй инстанции, следовали решения, которые должны означать принятие политической ответственности“, - сказал мэр Кылварт Delfi. „Центристская партия уже сделала это однажды - когда прозвучало обвинение, Центристская партия отказалась от поста премьер-министра“.