Новости Эстонии
19.03.2024, 20:41

ВИДЕО | Мэр Кылварт, считающий отставку ненужной, надеется на уменьшение судебного штрафа

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Видео: Kiur Kaasik
Grete Põlluste
Jevgenia Parv

Чтобы лидер партии и мэр Михаил Кылварт взял на себя политическую ответственность на фоне обвинительного приговора Porto Franco, необходимо четко указать на допущенные ошибки, сказал он Delfi. Однако Кыльварт не видит, чтобы он где-то их совершил.

„Центристская партия уже однажды взяла на себя политическую ответственность в деле Porto Franco. Невозможно, чтобы на каждое подозрение/обвинение, решение первой инстанции, решение второй инстанции, следовали решения, которые должны означать принятие политической ответственности“, - сказал мэр Кылварт Delfi. „Центристская партия уже сделала это однажды - когда прозвучало обвинение, Центристская партия отказалась от поста премьер-министра“.

Поэтому Кыльварт не видит необходимости уходить в отставку. А чтобы вообще говорить о чем-то подобном, следует дождаться решения на уровне госсуда - как выяснилось сегодня, Центристская партия обжаловала решение окружного суда.

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