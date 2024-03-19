Не обманывают ли нас на заправках? Департамент проверил точность измерений на 52 автозаправочных станциях: что выяснилось

„АЗС обязаны проводить калибровку бензоколонок раз в год. Во время калибровки проверяется как укомплектованность измерительной системы, маркировка, так и функционирование всех других функций, связанных с измерением количества топлива. Самым важным, разумеется, является измерительный тест“, - прокомментировала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Контроль замера бензина 95 и дизельного топлива осуществлялся по двум параметрам: в первом случае минимальное количество для замера составляло либо 2, либо 5 литров, в зависимости от автоцистерны, а во втором - 50 литров. Допустимая погрешность измерения бензоколонки при калибровке составляет 0,5% от измеряемого количества. Таким образом, при заправке до 50 литров заправочное устройство может ошибиться на 250 мл, что по сегодняшним ценам стоит около 40 центов.

Были обнаружены бензоколонки, которые при заправке минимального количества топлива отмеряли погрешность как в ущерб клиенту, так и в пользу клиента, тоже самое было и в случае с 50 литрами - как в ущерб, так и в пользу клиента. Самое точное заправочное устройство на этот раз находилась в волости Раэ.

Для контрольных измерений TTJA случайным образом выбрала 52 АЗС. Проверки проводились на всех крупных сетях АЗС. Недостатки бензоколонок, не отвечающих требованиям, на сегодняшний день уже устранены.

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