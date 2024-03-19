МВД хочет увеличить размер госпошлин практически во всех сферах

„Повышение ставок пошлин необходимо для того, чтобы ставки госпошлины более разумно покрывали расходы Департамента полиции и погранохраны и Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, которые возникают при выдаче разрешений на деятельность и на оружие, а также на содержании регистры. Сегодня это далеко не так. Однако при повышении платы мы исходим из того принципа, что госпошлина должна как минимум покрывать расходы, связанные с операцией, но в то же время не быть слишком высокой и обременительной для людей. У нас нет желания ограничивать количество оружия в руках гражданских лиц, поскольку люди должны продолжать иметь возможность владеть оружием для защиты себя и имущества, а также для охоты или спортивной стрельбы. Просто связанные с этим расходы приходится время от времени пересматривать, и именно этим мы сейчас и занимаемся“, — сказал министр Ляэнеметс.