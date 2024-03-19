МВД хочет увеличить размер госпошлин практически во всех сферах(11)
В МВД с 2025 года предложили увеличить некоторые суммы госпошлин, пишет Delfi Ärileht.
Министерство внутренних дел хочет сделать ряд госпошлин адекватными затратам, что означает повышение с 2025 года некоторых из них, чтобы они фактически покрывали соответствующие расходы.
В законопроекте о внесении изменений в Закон о государственных пошлинах и поправках в другие законы, отправленном на согласование 18 марта, предлагается изменить размер госпошлин, связанных с гражданством, видом на жительство для иностранцев, документами, удостоверяющими личность, оружием и процедурами семейного положения.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что сегодняшние пошлины больше не покрывают реальных затрат государства на их оформление.
Государство переплачивает?
„В переводе на язык частного сектора, государство, по сути, уже много лет предоставляет эти услуги ниже „себестоимости“ и, таким образом, платит больше. Например, за последние 10 лет государственная пошлина за выдачу документов, удостоверяющих личность, была повышена только один раз, государственная пошлина за подачу заявления на получение вида на жительство не изменилась вообще, и сегодня государство оплачивает эти процедуры из денег налогоплательщиков“, - сказал Ляэнеметс.
Он добавил, что для сокращения расходов государства необходимо внести коррективы в ставки госпошлин. „При этом, конечно, мы учли, что плата за процедуру получения необходимых документов не увеличится чрезмерно, и что, например, подача заявления на получение необходимых документов, удостоверяющих личность, останется доступной для молодежи и пожилых людей“, пояснил министр внутренних дел.
Ляэнеметс подчеркнул, что на самом деле даже при новых тарифах пошлины все равно будут намного ниже, чем фактические затраты государства на их обработку.
Законопроект увеличивает государственные пошлины, связанные с процедурой предоставления статуса иностранца. Например, за оформление вида на жительство для работы будет нужно заплатить 250 евро вместо 96. К примеру, государственная пошлина за вид на жительство для работы в Финляндии составляет 740 евро (бумажное заявление) и 490 евро (в электронной среде).
Оформление ID-карты станет дороже
В Латвии государственная пошлина за подачу заявления на получение вида на жительство зависит от основания заявления и скорости процедуры и составляет от 100 до 400 евро. В Литве государственная пошлина за подачу заявления на получение вида на жительство зависит от основания заявления и скорости процедуры и составляет от 160 до 320 евро. В Швеции государственная пошлина за ВНЖ для работы составляет 190 евро.
Также изменятся ставки госпошлины за документы, удостоверяющие личность. Например, государственная пошлина за удостоверение личности увеличится с нынешних 30 евро до 45 евро. Для сравнения, в зависимости от скорости процедуры за удостоверение личности придется заплатить 58–76 евро в Финляндии, 55 евро в Латвии, 50 евро в Литве. Госпошлина за карту вида на жительство увеличится с 40 до 70 евро. „Однако запросить документы в режиме самообслуживания все же выгоднее. Кроме того, скидка на государственную пошлину за документы распространяется до достижения человеком совершеннолетия, тогда как сейчас этот возрастной предел составляет 15 лет“, - пояснил Ляэнеметс.
Государственная пошлина за заключение брака увеличится с 30 до 70 евро, а за развод – с 50 до 90 евро. В случае рассмотрения заявления о смене имени необходимо будет оплатить пошлину в размере 150 евро вместо прежних 100. За смену имени и фамилии взимается отдельная плата.
Государственные сборы, связанные с получением гражданства, также долгое время оставались неизменными. Ставки госпошлины, установленные для рассмотрения заявлений о получении, восстановлении и выходе из гражданства, не были изменены, а были переведены в евро при переходе на евро и в дальнейшем округлены.
Изменится и госпошлина за оформление разрешения на оружие
Проект предусматривает, что за рассмотрение заявления о получении или восстановлении гражданства Эстонии вместо нынешних 13 евро в будущем будет уплачиваться государственная пошлина в размере 150 евро. Также в дальнейшем за рассмотрение заявления об освобождении от эстонского гражданства в зарубежном представительстве необходимо оплатить государственную пошлину в размере 150 евро вместо прежних 13 евро и 180 евро вместо прежних 15 евро.
Государственная пошлина за продление срока действия разрешения на оружие со следующего года составит 75 евро.
„Повышение ставок пошлин необходимо для того, чтобы ставки госпошлины более разумно покрывали расходы Департамента полиции и погранохраны и Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, которые возникают при выдаче разрешений на деятельность и на оружие, а также на содержании регистры. Сегодня это далеко не так. Однако при повышении платы мы исходим из того принципа, что госпошлина должна как минимум покрывать расходы, связанные с операцией, но в то же время не быть слишком высокой и обременительной для людей. У нас нет желания ограничивать количество оружия в руках гражданских лиц, поскольку люди должны продолжать иметь возможность владеть оружием для защиты себя и имущества, а также для охоты или спортивной стрельбы. Просто связанные с этим расходы приходится время от времени пересматривать, и именно этим мы сейчас и занимаемся“, — сказал министр Ляэнеметс.
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