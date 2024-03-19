Центристская партия обжалует решение окружного суда(2)
Решение окружного суда стало в некоторой степени неожиданным, так как суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют доказательства, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт, комментируя вчерашнее решение по делу Porto Franco. По словам Кылварта, Центристская партия продолжит отстаивать свои права и оспорит решение в Государственном суде.
„Мы ознакомились в двумя решениями, которые противоречат друг другу. Хотя суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют основания, окружной суд решил иначе, - сказал Кылварт. - В этом вопросе правовой определенности ожидает как Центристская партия, так и общественность. Поэтому мы намерены обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде“.
Кылварт отметил, что ни ему, ни кому-либо из городских чиновников не были предъявлены подозрения. Он признал, что ситуация сложная, однако не безнадежная. „Мы и прежде выходили из трудных ситуаций. У нас мотивированная команда, есть четкие цели и вера в то, что мы делаем, - добавил Кылварт. - Партия должна учитывать возможные негативные сценарии, однако решение суда еще не вступило в силу. Дождемся позиции Государственного суда“.
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