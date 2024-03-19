Центристская партия обжалует решение окружного суда

„Мы ознакомились в двумя решениями, которые противоречат друг другу. Хотя суд первой инстанции счел, что для обвинения отсутствуют основания, окружной суд решил иначе, - сказал Кылварт. - В этом вопросе правовой определенности ожидает как Центристская партия, так и общественность. Поэтому мы намерены обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде“.

Кылварт отметил, что ни ему, ни кому-либо из городских чиновников не были предъявлены подозрения. Он признал, что ситуация сложная, однако не безнадежная. „Мы и прежде выходили из трудных ситуаций. У нас мотивированная команда, есть четкие цели и вера в то, что мы делаем, - добавил Кылварт. - Партия должна учитывать возможные негативные сценарии, однако решение суда еще не вступило в силу. Дождемся позиции Государственного суда“.