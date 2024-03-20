„Был им лоялен четыре года подряд“. Клиента, тратившего ежемесячно в Selver 700 евро, лишили важной услуги

С начала пандемии коронавируса я был верным клиентом как интернет-магазину Selver, так и Кaubamaja, используя предлагаемый TKM Finants платежный лимит на покупки, рассказал изданию Delfi Ärileht пожелавший остаться анонимным клиент.

„Было очень удобно соблюдать бюджет покупательской корзины, а счета каждый месяц составляли от 700 до 1000 евро. Я не думаю, что это маленькая сумма, учитывая то, что сегодня происходит в экономике“, - сказал потребитель, по словам которого, он всегда оплачивал счета вовремя.