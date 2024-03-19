Новости Эстонии
19.03.2024, 21:02

Почему так много людей в Эстонии проголосовали за Путина? Политолог: это были не выборы, а акт поддержки

 
Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Jevgenia Parv
перевод
„Выборы“ президента РФ в Эстонии
„Выборы“ президента РФ в Эстонии
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Центральная избирательная комиссия России опубликовала некоторые результаты голосования за рубежом. Список из 13 стран показывает, что, по крайней мере, по российским данным, Эстония по проценту поддержки Путина была второй.

Политолог Кармо Тююр отметил, что во всей Эстонии был открыт только один избирательный участок. „Все, кто посчитал необходимым прийти в посольство, проголосовали так, как надо. Это было чистейшее выражение поддержки“, - сказал он. По словам Тююра, это были не столько выборы, сколько акт поддержки Путина.

Тююр добавил, что на нескольких избирательных участках за рубежом к голосованию не допустили людей, которые, скорее всего, пришли проголосовать за одного из оппонентов Путина. „Кто носил, например, футболку с изображением Навального“, — описал Тююр.

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