Почему так много людей в Эстонии проголосовали за Путина? Политолог: это были не выборы, а акт поддержки

Политолог Кармо Тююр отметил, что во всей Эстонии был открыт только один избирательный участок. „Все, кто посчитал необходимым прийти в посольство, проголосовали так, как надо. Это было чистейшее выражение поддержки“, - сказал он. По словам Тююра, это были не столько выборы, сколько акт поддержки Путина.