19.03.2024, 21:02
Почему так много людей в Эстонии проголосовали за Путина? Политолог: это были не выборы, а акт поддержки
ФОТО: | Delfi Meedia
Центральная избирательная комиссия России опубликовала некоторые результаты голосования за рубежом. Список из 13 стран показывает, что, по крайней мере, по российским данным, Эстония по проценту поддержки Путина была второй.
Политолог Кармо Тююр отметил, что во всей Эстонии был открыт только один избирательный участок. „Все, кто посчитал необходимым прийти в посольство, проголосовали так, как надо. Это было чистейшее выражение поддержки“, - сказал он. По словам Тююра, это были не столько выборы, сколько акт поддержки Путина.