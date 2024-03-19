ВИДЕО | Государство продвигает реформу утилизации отходов. Те, кто не сортирует мусор, будут платить больше

„Есть две альтернативы: либо расходы всех сторон увеличиваются равномерно, либо мы компенсируем разницу в соответствии с вкладом каждого. Мы хотели бы, чтобы для тех, кто собирает мусор раздельно, счет за вывоз мусора составлял, например, 3–5 евро в месяц (речь идет о многоквартирных домах). Те, кто не сортирует, должны будут заплатить примерно в три раза больше. Таким образом, тот, кто сортирует свои отходы, получает значительную ценовую выгоду“, — добавил Михал.

В будущем сортировка мусора станет экономически разумной. Это даст ценовое преимущество тем, кто сортирует и влияет на компании и местные самоуправления , чтобы они перенаправляли отходы на вторичное использование. На точный размер счетов влияет возрастающая роль местных самоуправлений в управлении отходами, для которых устанавливается определенное целевое количество мусора, которое необходимо сортировать.

Министр климата Кристен Михал заявил, что реформа по утилизации отходов является шагом к более чистой окружающей среде, где выброшенные отходы становятся ресурсом для производства новых вещей. „Эстонские дома производят сотни тысяч тонн материалов, которые мы могли бы использовать повторно, но сегодня мы просто сжигаем большую их часть или отправляем на свалку гнить“, - сказал он. „Цель состоит в том, чтобы к 2030 году мы могли использовать 135 000 тонн выброшенного мусора в качестве новых материалов в дополнение к сегодняшним“.

Для тех, кто собирает мусор раздельно, счет за вывоз мусора составит, к примеру, 3–5 евро в месяц. Те, кто не сортирует, должны будут заплатить примерно в три раза больше

В интервью Eesti Päevaleht заместитель канцлера окружающей среды и циркулярной экономики Министерства климата Иво Яанисоо объяснил, насколько сильного повышения цен могут ожидать потребители и сколько контейнеров для мусора у людей будет дома после реформы.

Будучи членом Европейского Союза, Эстония обязана перерабатывать 55% бытовых отходов к 2025 году, 60% к 2030 году и 65% к 2035 году. 19 марта на публичное обсуждение было отправлено намерение разработать реформу обращения с отходами, которая в будущем даст ценовое преимущество тем, кто сортирует мусор. Решения, предусмотренные реформой, приведут к раздельному сбору бытовых отходов и увеличению объемов переработки.

Действующий акциз на упаковку будет изменен таким образом, чтобы упаковка, изготовленная из вторсырья, стала дешевле

Поскольку упаковка составляет треть смешанных бытовых отходов, планируется ввести инновации и для увеличения их переработки. Действующий акциз на упаковку будет изменен таким образом, чтобы упаковка, изготовленная из вторсырья, стала дешевле. „Изменение акциза на упаковку влияет на людей, когда производитель перекладывает дополнительные затраты на продукт. По расчетам, его влияние на продовольственную корзину домохозяйства составляет менее одного евро в месяц“, - добавил Яанисоо.

В реализации изменений государство поддерживает как компании, так и местные самоуправления. „Мы направляем в общей сложности 111 миллионов евро на развитие экономики замкнутого цикла, с помощью чего, с одной стороны, мы поддерживаем местные самоуправления, которым необходимы дополнительные средства для улучшения управления отходами. Например, чтобы построить автоматизированные мусорные станции или разработать необходимую инфраструктуру для сбора мусора. С другой стороны, мы также поддерживаем компании с проектами по развитию индустрии переработки, а также по сокращению образования отходов за счет дизайна упаковки или решений по ее повторному использованию“, — сказал Яанисоо.

Кроме того, в рамках „мусорной“ реформы министерство планирует повысить плату за размещение отходов на свалке и ввести плату за сжигание, чтобы переработка материалов стала более дешевым и выгодным вариантом.

Кроме того, в намерение развития проекта включен план цифровизации сектора отходов. Таким образом, в будущем будут получены свежие данные о том, сколько отходов сортируется в каждом самоуправлении или куда они направляются на переработку. Благодаря обновленным данным, система станет более прозрачной и повысится уверенность в том, что материалы, собранные отдельно, в конечном итоге попадут в новые продукты через систему обработки.

Период согласования, рассмотрения и обсуждения намерения развития длится месяц, после чего готовый законопроект будет представлен в Рийгикогу. Произойдет это во второй половине 2024 года. Ожидается, что изменения будут внесены в 2025 году.

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