Отличный результат! Эстония оказалась одной из немногих стран с чистым воздухом

В общей сложности загрязнение воздуха по всему миру убивает около 7 миллионов человек в год - больше, чем СПИДа и малярия вместе взятые. Сильнее всего это ощущается в развивающихся странах, где для отопления, освещения и приготовления пищи в помещении используется особенно сильно загрязненное топливо.