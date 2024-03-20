Новости Эстонии
20.03.2024, 09:56

Отличный результат! Эстония оказалась одной из немногих стран с чистым воздухом

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Veronika Meriküll
veronika.merikull@maaleht.ee
ФОТО: CHRISTOF STACHE | AFP

Новое исследование показывает, что только семь из 134 стран соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере качества воздуха. Эстония – одна из этих немногих стран, пишет Maaleht.

В общей сложности загрязнение воздуха по всему миру убивает около 7 миллионов человек в год - больше, чем СПИДа и малярия вместе взятые. Сильнее всего это ощущается в развивающихся странах, где для отопления, освещения и приготовления пищи в помещении используется особенно сильно загрязненное топливо.

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