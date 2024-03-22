ВИДЕО | Генерал Бен Ходжес: требуйте от НАТО оценки ПВО в Эстонии! Обнаружение лазеек повысит вашу защиту

Ханс Х. Луйк: Приветствую всех зрителей Delfi! Я рад представить Бена Ходжеса, генерала в отставке, но, так сказать, не вполне. Вы все еще очень активный человек, не так ли? Вы консультируете НАТО по логистике, занимаетесь правами человека, а также много путешествуете по Восточной Европе, чтобы давать советы по безопасности. На прошлой неделе я имел удовольствие встретиться с вами на конференции по безопасности в Тарту. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете в данный момент и каким образом можно повысить безопасность стран Балтии?
Бен Ходжес: С тех пор, как шесть лет назад я подал в отставку, я примерно 90% своего профессионального времени уделяю Украине, восточному флангу НАТО и гарантиям того, что США не повернутся спиной к Европе, и наоборот. Я делаю это разными способами, как старший наставник НАТО по логистике или как консультант. Или, как вы видели, участвуя в ежегодной конференции Baltic Defense College в Тарту. Я берусь за любую возможность объяснить, в чем я вижу угрозу и что нам следует делать, чтобы эта угроза не превратилась в реальную агрессию против наших союзников.