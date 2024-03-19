Кылварт оценил вероятность банкротства Центристской партии

Выступая во вторник в прямом эфире передачи Terevisioon на телеканале ETV, Кылварт сказал, что решение апелляционного суда оказалось неожиданным для партии и напомнил, что ранее суд первой инстанции оправдал как Центристскую партию, так и других обвиняемых по связанному с объектом недвижимости Porto Franco уголовному делу - бывшего генсека партии Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера.

Кылварт добавил, что окончательные выводы можно будет делать либо после вынесения Госсудом своего решения, либо тогда, когда станет известно, примет он или нет кассацию партии в производство.

На вопрос, если все же решение будет для партии негативным, то найдется ли у нее 1 млн евро для выплаты штрафа, Михаил Кылварт ответил так: „Сегодня, думаю, что было бы некорректно говорить о том, каким будет решение Государственного суда. Мы точно не можем повлиять на это решение, и не стоит спекулировать на эту тему. Но, конечно, руководство крупной организации должно учитывать разные сценарии - как и сегодня мы рассматривали разные сценарии. Надо признать, что с такими трудностями мы сталкивались и раньше. Мы должны проходить такие этапы и быть готовыми и к более сложному периоду“.

На вопрос, станет ли партия банкротом, если ей все же придется выплачивать 1 млн евро, Кылварт ответил следующее: „Годовой бюджет Центристской партии составляет около миллиона евро. Конечно, это стало бы болезненным ударом, но уж точно не экзистенциальным ударом. Это надо учитывать, но сегодня решения Государственного суда на руках у нас нет. То есть решение окружного суда в законную силу не вступило“.

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