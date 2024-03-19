Эстония высылает из страны работника российского посольства

Передавая собщение, Министерство иностранных дел проинформировало представителя российского посольства, что Эстония не собирается терпеть деятельность России, направленную против нашей независимости и суверенитета, и считает необходимым это очень ясно выразить. Скоординированные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности Эстонской Республики должны прекратиться.

Эстония также обсудит этот вопрос с партнерами и союзниками и готова при необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что российское посольство своей деятельностью незаконно вмешалось во внутренние дела Эстонии, а точнее в отправление правосудия, когда получило в распоряжение документы одного уголовного дела и поспособствовало их публикации в российских социальных сетях. „Также подчеркиваю, что скоординированные действия российских спецслужб против Эстонской Республики, в том числе направленные на подрывание безопасности гибридные операции неприемлемы и должны быть прекращены“.

Наша страна, добавил министр, не терпит и не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. Мы реагируем на такие ​​ситуации быстро и конкретно. „Высылкой дипломата мы показываем, что Эстония не допустит на своей территории никакой деятельности, организованной иностранным государством“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.