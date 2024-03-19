Михкельсон: после „переизбрания“ Путина Россия станет для нас еще более опасной

По словам Михкельсона, Путин рассматривает победу на „выборах“ как четкое заявление о поддержке. „Следующие шесть лет, вероятно, будут самыми драматичными за все время его правления“, — заявил Михкельсон. Во-первых, Путин хочет войти в историю как строитель Российской империи, а, во-вторых, как разрушитель господства Запада.

Михкельсон заявил, что Россия во главе с Путиным становится все более опасной не только для Украины, но и для Запада. „Мы должны быть готовы к тому, что Россия расширит свои превентивные действия, вплоть до диверсий“, — сказал он, добавив, что Россия будет продолжать пытаться разрушить единство Запада с помощью гибридной активности.