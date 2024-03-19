Новости Эстонии
19.03.2024, 14:15

Михкельсон: после „переизбрания“ Путина Россия станет для нас еще более опасной

 
Стойческу: Путин заставит народ все проглотить
Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
ФОТО: Delfi Meedia

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) предупредил, что „переизбрание“ Путина означает для Запада увеличение числа гибридных атак. По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу (Eesti 200), российское общество будет полностью переведено на военный режим.

По словам Михкельсона, Путин рассматривает победу на „выборах“ как четкое заявление о поддержке. „Следующие шесть лет, вероятно, будут самыми драматичными за все время его правления“, — заявил Михкельсон. Во-первых, Путин хочет войти в историю как строитель Российской империи, а, во-вторых, как разрушитель господства Запада.

Михкельсон заявил, что Россия во главе с Путиным становится все более опасной не только для Украины, но и для Запада. „Мы должны быть готовы к тому, что Россия расширит свои превентивные действия, вплоть до диверсий“, — сказал он, добавив, что Россия будет продолжать пытаться разрушить единство Запада с помощью гибридной активности.

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