19.03.2024, 14:15
Михкельсон: после „переизбрания“ Путина Россия станет для нас еще более опасной
Стойческу: Путин заставит народ все проглотить
ФОТО: Delfi Meedia
Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) предупредил, что „переизбрание“ Путина означает для Запада увеличение числа гибридных атак. По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу (Eesti 200), российское общество будет полностью переведено на военный режим.
По словам Михкельсона, Путин рассматривает победу на „выборах“ как четкое заявление о поддержке. „Следующие шесть лет, вероятно, будут самыми драматичными за все время его правления“, — заявил Михкельсон. Во-первых, Путин хочет войти в историю как строитель Российской империи, а, во-вторых, как разрушитель господства Запада.