ВИДЕО | Теннисист потерял сознание во время матча в Майами

Инцидент произошел в третьем сете, Казо вел со счетом 4:6, 7:5, 2:1. При счете 30:30 на подаче Майо Казо рухнул на корт и пролежал там секунд 10, прежде чем ему оказали помощь. В итоге теннисиста увезли с площадки на инвалидной коляске, пишет РБК.

Некоторые пользователи в соцсетях раскритиковали Майо за то, что он не обратил внимания на лежащего на корте Казо. „Хватит затевать ложные споры по пустякам. Он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких розыгрышей, у него были судороги. Я не видел, как он упал, и подумал, что он лежит из-за судорог. Когда я понял, что это было серьезно, то сразу подошел к нему и очень волновался“, — сказал Майо.