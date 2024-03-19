FT: ЕС впервые введет пошлину на зерно из России и Беларуси

Евросоюз готовится ввести пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, „чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства - члены ЕС“, пишет газета Financial Times во вторник, 19 марта, со ссылкой на источники. Отмечается, что подобная мера станет первым ограничением на импорт продовольственных товаров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Издание указывает, что введение пошлин в размере 95 евро за тонну зерна из РФ и Беларуси приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. Пошлины в размере 50% будут установлены также на семена масличных культур и продукты их переработки, рассказали собеседники газеты. Решение в этой связи Еврокомиссия может принять уже в ближайшие дни.

Возможное влияние на глобальный продовольственный рынок

FT напоминает, что Брюссель долго не решался пойти на такой шаг, несмотря на давление со стороны Польши и стран Балтии из-за опасений, что подобные меры могут расшатать глобальный продовольственный рынок и ударить по развивающимся странам.

В 2023 году объем импорта в ЕС из России зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки составил 4 млн тонн. Это рекордный уровень, соответствующий 1% от объема потребления этих товаров в Евросоюзе, пишет газета. „Сейчас ЕС импортирует из России больше зерновых, чем до начала вторжения в Украину“, - констатирует FT.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов. Между тем комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, который раньше утверждал, что экспорт зерна из России в Польшу является „незначительным“, после визита в начале марта на родину, где активно протестуют фермеры, изменил свое мнение и заявил: „Если Россия использует продовольствие как оружие, нам надо реагировать“.

Протесты польских фермеров