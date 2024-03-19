Проблемы в обрабатывающей промышленности продолжаются: еще одно предприятие сокращает работников

По данным Кассы по безработице, причиной сокращения является снижение объемов работы. Представитель Finest Welding отказался прокомментировать Ärileht конкретные причины принятого решения.

Основной деятельностью компании, основанной в сентябре 2008 года, является производство металлоконструкций и их частей. Доход от продаж Finest Welding в 2023 году составил более 940 000 евро, а годом ранее - более 1,1 миллиона евро. Весь доход фирмы поступал из Финляндии. Finest Welding завершила 2022 год с прибылью более 28 000 евро. Однако 2023 год сложился для компании не так удачно, с убытком в более 31 000 евро.

По данным Teatmik, в последнем квартале 2023 года в компании работал 21 сотрудник.

Сокращения в обрабатывающей промышленности

В феврале издание писало, что судоремонтная компания OÜ Kostamena сокращает всех своих 11 сотрудников. Причина – банкротство.

В январе в Кассу по безработице о сокращениях сообщили восемь предприятий, занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Среди них, в частности, производитель мебели в Валгамаа Gomab OÜ, который, по данным Äripäv, сокращает всех 55 сотрудников. О коллективном сокращении в Operail Repairs OÜ Кассу по безработице проинформировала и Operail. По предварительной информации, в тапаском депо будут сокращены 23 сотрудника.

Перспективы эстонских промпредприятий ухудшаются

По словам экономиста Тыну Мертсина, на протяжении последних шести месяцев чувство уверенности эстонских промышленных предприятий было устойчиво плохим, и в ближайшие месяцы перспективы производства продолжат ухудшаться. Он добавил, что экспортные ожидания очень слабы и пока не показывают устойчивого улучшения. „Почти для трех четвертей промышленных предприятий недостаточный спрос ограничивает экономическую активность, и эта доля значительно выше по сравнению с соседними странами“.