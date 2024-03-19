Экономика
19.03.2024, 12:35

Проблемы в обрабатывающей промышленности продолжаются: еще одно предприятие сокращает работников

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Piret Lepik
piret.lepik@arileht.ee
ФОТО: Vadim Ratnikov | Shutterstock.com via PuzzlePix

По данным Кассы по безработице, Finest Welding OÜ сокращает 22 сотрудника.

По данным Кассы по безработице, причиной сокращения является снижение объемов работы. Представитель Finest Welding отказался прокомментировать Ärileht конкретные причины принятого решения.

Основной деятельностью компании, основанной в сентябре 2008 года, является производство металлоконструкций и их частей. Доход от продаж Finest Welding в 2023 году составил более 940 000 евро, а годом ранее - более 1,1 миллиона евро. Весь доход фирмы поступал из Финляндии. Finest Welding завершила 2022 год с прибылью более 28 000 евро. Однако 2023 год сложился для компании не так удачно, с убытком в более 31 000 евро.

По данным Teatmik, в последнем квартале 2023 года в компании работал 21 сотрудник.

Сокращения в обрабатывающей промышленности

В феврале издание писало, что судоремонтная компания OÜ Kostamena сокращает всех своих 11 сотрудников. Причина – банкротство.

В январе в Кассу по безработице о сокращениях сообщили восемь предприятий, занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Среди них, в частности, производитель мебели в Валгамаа Gomab OÜ, который, по данным Äripäv, сокращает всех 55 сотрудников. О коллективном сокращении в Operail Repairs OÜ Кассу по безработице проинформировала и Operail. По предварительной информации, в тапаском депо будут сокращены 23 сотрудника.

Перспективы эстонских промпредприятий ухудшаются

По словам экономиста Тыну Мертсина, на протяжении последних шести месяцев чувство уверенности эстонских промышленных предприятий было устойчиво плохим, и в ближайшие месяцы перспективы производства продолжат ухудшаться. Он добавил, что экспортные ожидания очень слабы и пока не показывают устойчивого улучшения. „Почти для трех четвертей промышленных предприятий недостаточный спрос ограничивает экономическую активность, и эта доля значительно выше по сравнению с соседними странами“.

По словам Мертсина, вместе со снижением объемов производства в обрабатывающей промышленности уменьшился и уровень загрузки производственных мощностей. „Он уже в начале прошлого года упал ниже долгосрочного среднего показателя и сейчас находится примерно на том же уровне, что и в самое трудное время вызванного пандемией кризиса в 2020 году“.

Рентабельность компаний обрабатывающей промышленности в прошлом году также упала до самого низкого уровня за семь лет: доход от продаж и почасовая производительность снизились, однако рост расходов на рабочую силу лишь замедлился, отметил Мертсина.

„Таким образом, если слабый спрос сохранится, в ближайшем будущем мы можем увидеть в обрабатывающей промышленности новые сокращения“, – резюмировал эксперт.

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