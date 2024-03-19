ФОТО И ВИДЕО | EKRE призвала в знак протеста остановить автомобили в утренний час пик(14)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) призвала людей принять участие в акции протеста „Остановим автомобиль! Остановим налог!“ с целью оказания давления на правительство, чтобы оно отказалось от автомобильного налога.
Партия призвала всех автомобилистов сегодня в 9 утра остановить свои автомобили на десять минут и включить аварийную сигнализацию.
EKRE попросила не препятствовать работе оперативных машин и при выражении своего мнения придерживаться рамок закона.
Фотограф Delfi, который находился в это время в центре Таллинна, заметил на улице Эндла автомобиль, остановившийся под знаком, запрещающим остановку и парковку.
Полиция наблюдала за ситуацией.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, каждый водитель может выразить свое недовольство введением автоналога и глупой политикой правительства, остановив свой автомобиль в утренний час пик.
„Давайте покажем правительству, что мы как народ не отступим и не примем политику, которая явно невыгодна и сделает нашу жизнь только хуже. Нынешняя власть не будет считаться с народом, покуда народ не окажет решительное сопротивление. Правительства ряда европейских стран также согласились отказаться от налоговой политики, которая вогнала бы людей в нищету, только после того, как трактористы и водители грузовиков вышли на улицы в знак протеста. Десятиминутной остановкой движения мы пошлем правительству Эстонии сигнал о том, что пора начать прислушиваться к людям“, - сказал Хельме..
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