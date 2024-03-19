ФОТО И ВИДЕО | EKRE призвала в знак протеста остановить автомобили в утренний час пик

Партия призвала всех автомобилистов сегодня в 9 утра остановить свои автомобили на десять минут и включить аварийную сигнализацию.

EKRE попросила не препятствовать работе оперативных машин и при выражении своего мнения придерживаться рамок закона.

Фотограф Delfi, который находился в это время в центре Таллинна, заметил на улице Эндла автомобиль, остановившийся под знаком, запрещающим остановку и парковку.

Полиция наблюдала за ситуацией.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, каждый водитель может выразить свое недовольство введением автоналога и глупой политикой правительства, остановив свой автомобиль в утренний час пик.

„Давайте покажем правительству, что мы как народ не отступим и не примем политику, которая явно невыгодна и сделает нашу жизнь только хуже. Нынешняя власть не будет считаться с народом, покуда народ не окажет решительное сопротивление. Правительства ряда европейских стран также согласились отказаться от налоговой политики, которая вогнала бы людей в нищету, только после того, как трактористы и водители грузовиков вышли на улицы в знак протеста. Десятиминутной остановкой движения мы пошлем правительству Эстонии сигнал о том, что пора начать прислушиваться к людям“, - сказал Хельме..

Полиция: останавливать машину в неположенном месте нельзя Руководитель службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс Правила дорожного движения действуют и во время акции, и каждый несет ответственность за свое поведение. Участники акции обязаны соблюдать правила дорожного движения, то есть не останавливать транспортное средство в запрещенном месте, а также не должны умышленно мешать своими действиями другим участникам дорожного движения. В день акции полиция уделит больше внимания дорожному движению, в том числе скорости движения и трезвости водителей. По возможности будем находиться на улице на основных перекрестках и улицах. В случае нарушения ПДД будем фиксировать эти случаи и принимать решение о дальнейших действиях. Эстония – правовое государство, и каждый может выразить свое мнение, но делать это необходимо, не подвергая опасности других. Умышленное затруднение движения неизбежно приводит к пробкам и опасным ситуациям. Также это может блокировать общественный транспорт и машины скорой помощи, пожарных и полиции в то время, когда они собираются спасти чью-то жизнь

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.