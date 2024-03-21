Экономика
21.03.2024, 10:50

Выход из строя морского кабеля Estlink ударит по доходам компании Elering

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Carl-Robert Puhm
Из-за повреждения кабеля EstLink 2 системный оператор лишится значительной части дохода.
Из-за повреждения кабеля EstLink 2 системный оператор лишится значительной части дохода.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Компания Elering за последние два года благодаря электросоединению между странами заработала свыше 350 миллионов евро. И хотя из-за повреждения морского кабеля Estlink 2 цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии будет различаться, в этом году системный оператор лишится значительной части своего огромного дохода, пишет издание Delfi Ärileht.

На рынке электроэнергии действует простое правило: если кабели испытывают максимальную нагрузку и не способны передавать больше электроэнергии, это сразу отражается на кошельке основного сетевого предприятия. Например, в ситуации, когда в Эстонии мегаватт-час электроэнергии стоит 100 евро, а в Финляндии 50 евро, компания Elering и финский системный оператор Fingrid получают плату за перегрузку, за один час около 50 000 евро, и делят деньги по-братски.

Системные операторы зарабатывают на том, что в тот час, когда цены различаются, производитель в Финляндии продолжает зарабатывать на бирже на поступающей из Эстонии электроэнергии 50 евро. И не имеет значения, что за каждый мегаватт-час электроэнергии, переданной по кабелю Estlink, мы платим 100 евро. Поскольку в электросистеме невозможно различить, с какой электростанции в Финляндии поступает электроэнергия в Эстонию и кто воспользовался дешевым электричеством северных соседей, биржа Nord Pool перечисляет деньги, заработанные за счет разницы, эстонскому и финскому системным операторам.

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