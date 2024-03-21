Выход из строя морского кабеля Estlink ударит по доходам компании Elering(11)
Компания Elering за последние два года благодаря электросоединению между странами заработала свыше 350 миллионов евро. И хотя из-за повреждения морского кабеля Estlink 2 цена на электроэнергию в Эстонии и Финляндии будет различаться, в этом году системный оператор лишится значительной части своего огромного дохода, пишет издание Delfi Ärileht.
На рынке электроэнергии действует простое правило: если кабели испытывают максимальную нагрузку и не способны передавать больше электроэнергии, это сразу отражается на кошельке основного сетевого предприятия. Например, в ситуации, когда в Эстонии мегаватт-час электроэнергии стоит 100 евро, а в Финляндии 50 евро, компания Elering и финский системный оператор Fingrid получают плату за перегрузку, за один час около 50 000 евро, и делят деньги по-братски.