Выход из строя морского кабеля Estlink ударит по доходам компании Elering

На рынке электроэнергии действует простое правило: если кабели испытывают максимальную нагрузку и не способны передавать больше электроэнергии, это сразу отражается на кошельке основного сетевого предприятия. Например, в ситуации, когда в Эстонии мегаватт-час электроэнергии стоит 100 евро, а в Финляндии 50 евро, компания Elering и финский системный оператор Fingrid получают плату за перегрузку, за один час около 50 000 евро, и делят деньги по-братски.

Системные операторы зарабатывают на том, что в тот час, когда цены различаются, производитель в Финляндии продолжает зарабатывать на бирже на поступающей из Эстонии электроэнергии 50 евро. И не имеет значения, что за каждый мегаватт-час электроэнергии, переданной по кабелю Estlink, мы платим 100 евро. Поскольку в электросистеме невозможно различить, с какой электростанции в Финляндии поступает электроэнергия в Эстонию и кто воспользовался дешевым электричеством северных соседей, биржа Nord Pool перечисляет деньги, заработанные за счет разницы, эстонскому и финскому системным операторам.